高市都委會審議通過2都更案 岡山行政中心案明年招商

高雄都市計畫委員會昨審議通過「岡山行政中心現址」及「凹子底停4、市4用地」等都市計畫變更案，其中岡山新行政中心都更案是全國首案採「新舊基地併採公辦都更模式」開發，預定明年招商。

高雄都發局表示，內政部都委會今年8月審議通過岡山行政中心現址主要計畫變更，未來北側臨岡山路345巷將再由7公尺道路拓寬為10公尺，提升道路容量，並提供0.3公頃廣場兼停車場用地，滿足岡山醫院及周邊居民活動停車需求。

開發後臨岡山路一側將退縮6公尺、壽天路側退縮4公尺，營造商業人行徒步空間，另與基地西側退縮開放空間及綠帶結合，營造社區綠帶徒步區。

主持會議的高雄副市長林欽榮說，岡山行政中心位於岡山商業發展密集區域，建物已逾40年，腹地狹窄、停車不便，市府盤點北高雄產業及地區發展需求，經參考地方民意，將現有行政機關搬遷至機15用地重建，現址則更新重建，活絡岡山商業機能。

岡山新行政中心未來將有區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊合署進駐，並規劃公托等公益性服務設施，預定2025年底完工、2026年啟用。此公辦都更案今年10月已辦公開閱覽作業，預計明年初開始招商。

林欽榮指出，岡山新行政中心都更案是全國首創「新舊基地併採公辦都更模式」，透過權利變換方式由民間投資開發，由高市府分回「機15」新行政中心，現址機1-1則由投資實施者分回開發。