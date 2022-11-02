屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院方持續整合周邊環境，開幕時能一次到位。潘孟安說，榮總到屏東建設醫學中心等級醫院，露出醫療平權曙光，屏東人未來看病不用再跨過高屏溪。

潘孟安說，屏東榮總是全國第一座公園裡的醫院，更將成為全國榮總最大的院區，醫院以病人、家屬為出發點設計動線，今天走遍大廳、病房、產房、手術室到加護病房，謝謝院長吳東霖逐一解說，讓大家知道屏東榮總的許多精密設備，不只是全國最先進，更是全亞洲最新，用最好的守護屏東鄉親健康。

潘孟安說，看病不能打折扣，醫院人才最重要，今天參訪看到資深醫護人員正緊密訓練，高榮院長林曜祥前來交流，未來的屏東榮總團隊絕對視病如親，大家辛苦了。

潘孟安說，會帶領縣府團隊前來，是因為從上任以來積極爭取大型醫院，縣府團隊多年來費盡千辛萬苦，跨局處解決各項艱難任務，終於讓榮總到屏東建設醫學中心級醫院，露出醫療平權的曙光，他請團隊務必到場感受，更要用最嚴格的標準檢視所有介面，和屏榮團隊攜手一起拚。