聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院方持續整合周邊環境，開幕時能一次到位。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院方持續整合周邊環境，開幕時能一次到位。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院方持續整合周邊環境，開幕時能一次到位。潘孟安說，榮總到屏東建設醫學中心等級醫院，露出醫療平權曙光，屏東人未來看病不用再跨過高屏溪。

潘孟安說，屏東榮總是全國第一座公園裡的醫院，更將成為全國榮總最大的院區，醫院以病人、家屬為出發點設計動線，今天走遍大廳、病房、產房、手術室到加護病房，謝謝院長吳東霖逐一解說，讓大家知道屏東榮總的許多精密設備，不只是全國最先進，更是全亞洲最新，用最好的守護屏東鄉親健康。

潘孟安說，看病不能打折扣，醫院人才最重要，今天參訪看到資深醫護人員正緊密訓練，高榮院長林曜祥前來交流，未來的屏東榮總團隊絕對視病如親，大家辛苦了。

潘孟安說，會帶領縣府團隊前來，是因為從上任以來積極爭取大型醫院，縣府團隊多年來費盡千辛萬苦，跨局處解決各項艱難任務，終於讓榮總到屏東建設醫學中心級醫院，露出醫療平權的曙光，他請團隊務必到場感受，更要用最嚴格的標準檢視所有介面，和屏榮團隊攜手一起拚。

屏東縣 榮總 團隊

延伸閱讀

選情升溫 萬丹鄉長看板戰 周春米、潘孟安街頭對決

屏東縣社區關懷據點布建率88.49% 9旬阿嬤見縣長超開心

屏東縣議會定期會閉幕 潘孟安8年任滿率領團隊鞠躬致謝

千里送暖！屏東縣捐物資助日本旭川市 副市長抵台致謝

相關新聞

屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院...

捍衛、監督金酒？議員楊永立3度咆哮議場與議長互嗆

金門縣議會第7屆第8次定期會今天進行金酒公司的專案報告，議員楊永立3度進入議場咆哮，指稱「傷害金酒就不應該，議會不應該淪...

獵地好眼光 屏東市公所標下市區796坪土地1坪約1萬多元

法務部行政執行署屏東分署昨辦理「123聯合拍賣會」，位在屏東市區一筆797坪土地，以851萬6000元拍定，得標人為屏東...

解決山外溪畜牧汙染 縣府與業者簽約1年完成牛隻遷移

山外溪上游的畜牧場汙染，已存在多年，但卻始終未能有效處理，一直是整治山外溪最大的難題。經過金門縣政府許久的努力，終於獲得...

被丟包西班牙小島40年 阿美族陳炯明要帶孩子返台

台東阿美族男子陳炯明40年前被遠洋漁船丟包西班牙小島，沒有證件，無法踏出返鄉路，目前已辦好相關文件，疫情趨緩即可返台。他...

高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新

高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。