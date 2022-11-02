捍衛、監督金酒？議員楊永立3度咆哮議場與議長互嗆

金門縣議會第7屆第8次定期會今天進行金酒公司的專案報告，議員楊永立3度進入議場咆哮，指稱「傷害金酒就不應該，議會不應該淪為打手」，議長洪允典回嗆，議會要為老百姓把關及爭取利益，如果有貪汙腐敗作為，議會一定要揪出來，絕不袒護，如有議員袒護，是個人的問題，兩人你來我往，互不相讓，現場火藥味十足。

金酒公司近期多個議題成為熱議焦點，縣議會今天特別要求在定期中進行專案報告，包括天福聯名案、金酒廈門公司人事升遷案、董楊童懇親大會紀念酒等爭議事件專案報告。

楊永立在會議一開始，就先自製一張大海報，貼在備詢席上，上面寫著「選舉是一時，金酒永續經營才是全民之福，請不要再傷害金酒撕裂金酒」，引起側目，接著他3度咆哮議場，楊永立憤慨的說，董楊宗親會的酒就是跟經銷商黑松買的，怎會衍生這麼多事，真的對金酒是很大的傷害。

中間他一度走出議場，但後來越想越氣，又2度走進議會咆哮「議會算什麼東西」，楊永立直言，他看不起議會，說「議會怎麼可以當打手」，破壞金酒。楊永立表示，希望不要再傷害、撕裂金酒，金酒要永續經營，議會不要當人家的打手。

對此，金酒公司總經理楊駕人表示，選舉是一時，金酒1千多名員工，從來沒分派別與色彩，就是用心經營。

面對楊永立的咆哮，洪允典強調立場，他說議會要講實話，要為老百姓把關及爭取利益，如果金酒有貪汙腐敗作為，議會一定會揪出來，絕不袒護，如有議員袒護，那是個人的問題。

洪允典會後也表示，金門最重要的財政命脈在金酒，他說，縣長楊鎮浯上任時曾說，要減少金酒25%的員工，沒想到反而酬庸了一大堆，很多人沒按照正常程序到公司上班，直言弄了很多絆腳石在廈門，這樣會把廈門公司搞垮，倒不如把廈門公司收起來不要做。

洪允典強調，金酒總公司要好好整頓，不整頓，總公司遲早要落後，以後縣政就不好；很多福利政策，要靠金酒扶持，地方有很多建設及行政體系，都需金酒盈餘補助，希望金酒審思好好營運。