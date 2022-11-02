聽新聞
test
0:00 / 0:00

捍衛、監督金酒？議員楊永立3度咆哮議場與議長互嗆

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會今天進行金酒的專案報告，結果議員楊永立與議長洪允典隔空互嗆。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天進行金酒的專案報告，結果議員楊永立與議長洪允典隔空互嗆。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第7屆第8次定期會今天進行金酒公司的專案報告，議員楊永立3度進入議場咆哮，指稱「傷害金酒就不應該，議會不應該淪為打手」，議長洪允典回嗆，議會要為老百姓把關及爭取利益，如果有貪汙腐敗作為，議會一定要揪出來，絕不袒護，如有議員袒護，是個人的問題，兩人你來我往，互不相讓，現場火藥味十足。

金酒公司近期多個議題成為熱議焦點，縣議會今天特別要求在定期中進行專案報告，包括天福聯名案、金酒廈門公司人事升遷案、董楊童懇親大會紀念酒等爭議事件專案報告。

楊永立在會議一開始，就先自製一張大海報，貼在備詢席上，上面寫著「選舉是一時，金酒永續經營才是全民之福，請不要再傷害金酒撕裂金酒」，引起側目，接著他3度咆哮議場，楊永立憤慨的說，董楊宗親會的酒就是跟經銷商黑松買的，怎會衍生這麼多事，真的對金酒是很大的傷害。

中間他一度走出議場，但後來越想越氣，又2度走進議會咆哮「議會算什麼東西」，楊永立直言，他看不起議會，說「議會怎麼可以當打手」，破壞金酒。楊永立表示，希望不要再傷害、撕裂金酒，金酒要永續經營，議會不要當人家的打手。

對此，金酒公司總經理楊駕人表示，選舉是一時，金酒1千多名員工，從來沒分派別與色彩，就是用心經營。

面對楊永立的咆哮，洪允典強調立場，他說議會要講實話，要為老百姓把關及爭取利益，如果金酒有貪汙腐敗作為，議會一定會揪出來，絕不袒護，如有議員袒護，那是個人的問題。

洪允典會後也表示，金門最重要的財政命脈在金酒，他說，縣長楊鎮浯上任時曾說，要減少金酒25%的員工，沒想到反而酬庸了一大堆，很多人沒按照正常程序到公司上班，直言弄了很多絆腳石在廈門，這樣會把廈門公司搞垮，倒不如把廈門公司收起來不要做。

洪允典強調，金酒總公司要好好整頓，不整頓，總公司遲早要落後，以後縣政就不好；很多福利政策，要靠金酒扶持，地方有很多建設及行政體系，都需金酒盈餘補助，希望金酒審思好好營運。

洪允典說，金酒是全民的金雞母，不希望金雞母被捏死，若某些人僅為需求及政治，把金雞母捏死，那金門人會恨他一輩子。

金門縣議員楊永立今天表示，傷害金酒就不應該，議會不應該淪為打手，之後就怒甩公文，引起場內嘩然。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員楊永立今天表示，傷害金酒就不應該，議會不應該淪為打手，之後就怒甩公文，引起場內嘩然。記者蔡家蓁／攝影
對於楊永立數度咆哮議場，議長洪允典回應那是個人行為。記者蔡家蓁／攝影
對於楊永立數度咆哮議場，議長洪允典回應那是個人行為。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員楊永立今天在金酒的專案報告中，相當激動，數度與議長洪允典互嗆。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員楊永立今天在金酒的專案報告中，相當激動，數度與議長洪允典互嗆。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員楊永立（左）今天自製大海報力挺金酒公司，讓金酒公司總經理楊駕人直說很感激。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員楊永立（左）今天自製大海報力挺金酒公司，讓金酒公司總經理楊駕人直說很感激。記者蔡家蓁／攝影

洪允典 廈門 議員

延伸閱讀

金門大橋補助僅一半地方怨 蔡榮根建議列國道維管

天福案疑雲 金門民眾狀告楊鎮浯等3人圖利背信

影／金門大橋定30日15點通車 楊鎮浯：下階段推金廈大橋

金門夾報文宣批楊鎮浯賤賣金酒 金酒：不該為選舉抹黑

相關新聞

屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

屏東縣府每周三召開例行主管會報，今主管會報移師縣府外，縣長潘孟安帶領縣府團隊參訪即將在11月18日啟用屏東榮總，縣府與院...

捍衛、監督金酒？議員楊永立3度咆哮議場與議長互嗆

金門縣議會第7屆第8次定期會今天進行金酒公司的專案報告，議員楊永立3度進入議場咆哮，指稱「傷害金酒就不應該，議會不應該淪...

獵地好眼光 屏東市公所標下市區796坪土地1坪約1萬多元

法務部行政執行署屏東分署昨辦理「123聯合拍賣會」，位在屏東市區一筆797坪土地，以851萬6000元拍定，得標人為屏東...

解決山外溪畜牧汙染 縣府與業者簽約1年完成牛隻遷移

山外溪上游的畜牧場汙染，已存在多年，但卻始終未能有效處理，一直是整治山外溪最大的難題。經過金門縣政府許久的努力，終於獲得...

被丟包西班牙小島40年 阿美族陳炯明要帶孩子返台

台東阿美族男子陳炯明40年前被遠洋漁船丟包西班牙小島，沒有證件，無法踏出返鄉路，目前已辦好相關文件，疫情趨緩即可返台。他...

高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新

高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。