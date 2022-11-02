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獵地好眼光 屏東市公所標下市區796坪土地1坪約1萬多元
法務部行政執行署屏東分署昨辦理「123聯合拍賣會」，位在屏東市區一筆797坪土地，以851萬6000元拍定，得標人為屏東市公所，該筆土地當天有2張標單，市公所出價遠高於820萬元底價且為最高標，搶標成功。該筆土地由第三人畫設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，鄰近屏大屏商校區、國仁醫院及麟洛果菜市場，區段良好，能以每坪1萬685元得標，執行人員說，市公所獵地眼光極佳。
屏東分署指出，該筆土地原屬張姓義務人所有，他因販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，為避免犯罪所得者保留不法利得，高雄地檢署囑託屏東分署拍賣，這次順利拍出完成國家追徵價額程序，實屬三贏。
屏東分署表示，昨另有屏東地檢署囑託變價自走式破碎機與挖土機各一台，最後以16萬2000元及12萬1000元拍出，屏東執行分署從分案到拍出，費時不到1個月，就現場勘查、鑑價及公告等程序，都相當迅速，務求即早完成偵查中扣押物變價，以免標的物貶值，也減少地檢署保管壓力。
另外，此次最受矚目2米高紅豆杉木雕藝品，一大早有民眾遠從台中到場觀覽，有27組民眾登記競買，該物件數年前鑑價價格逾百萬元，此次起拍價14萬元，現場詢問者眾，最後在觀望中流標，屏東執行分署近期將再次減價拍賣，珍品僅此一件，有緣人要把握機會。
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