解決山外溪畜牧汙染 縣府與業者簽約1年完成牛隻遷移

山外溪上游的畜牧場汙染，已存在多年，但卻始終未能有效處理，一直是整治山外溪最大的難題。經過金門縣政府許久的努力，終於獲得畜牧戶的理解與同意，雙方在今天簽署牛隻遷移備忘錄，畜牧場同意於一年內完成牛隻遷移作業，將給金湖鎮民更乾淨的飲用水。

山外溪源於太武山，流經金湖鎮市中心至82據點注入料羅灣，是金湖重要的水文地景； 山外溪整治一直是山外民眾多年的期盼，縣府已完成整體性規劃，組成專案小組進行跨部門分工作業，分區分段逐一執行，其中最棘手困難的部分即為山外溪源頭汙染議題。

縣府建設處今天與陳姓畜牧戶進行簽約，包括縣長楊鎮浯、建設處長李有忠、金湖鎮長陳文顧等人都到場見證，楊鎮浯肯定縣府同仁很努力積極協調；他也提及，陳姓業主在當地畜養牛隻多年，協調過程充分理解到他們為難之處，經過多次協調，感謝業主願意協助。

楊鎮浯說，牛隻遷徙的地點，不是大家想的那麼容易，包含畜養場址選定，遷徙過程與疫苗施打，設施設備符合法規，當中涉及到很大工程，與跨局處協調，相信這個工程計畫會為金湖帶來不一樣風貌。希望透過簽約讓計畫順遂，山外溪與周邊整治，讓山外居民有嶄新的水岸環境。

縣府也說，移除後的原有山外溪養牛牧場將跳脱過去的河道治理防洪排水思維，從上游到出海口，從水質、生態、景親、人本環境到觀光遊憩，務求全面改造整個山外溪流域；山外橋至新市公園綠地範圍，目前已針對綠16範圍內私有土地地主辦理說明會，逐步確認地主意願，未來土地若確認已取得，將依建設處整體規劃案的成果辦理遊憩景觀空間改善，提供地區民眾休閒遊憩場所。