捕捉屏東產地青年生活風景 南方風土祭5日開展

屏東智慧農業學校開園滿週年，5日起將舉辦南方風土祭，匯聚南區各地風土聲景，陪伴青年成長的風土信物，讓實體展品體現真實南方風土。

屏東智慧農業學校位於高樹鄉，是屏東第1座以舊校舍活化的青創場域，縣府結合教育部青年發展署資源設立「南區青聚點」，除推動科技農業人才培訓外，跨區舉辦地方創生青年培力工作坊、青年小聚活動，引導在地青年強化經驗交流及公共議題對話，捲動更多青年人才投入地方發展，成為跨縣市南區青年專屬的交流場域。

屏東縣政府今天舉行記者會宣布，屏東智慧農業學校開園滿週年，將於5日開展南方風土祭，為期3週，同時呈現南區青聚點陪伴青年投入地方創生的成果，展現專屬南區的活躍創生力，讓風土不只是日常、是信仰，更是各種青春的總和。

勞動暨青年發展處長黃鼎倫會中指出，以「南方青年交流之夜x風土辦桌」揭開精彩序幕，邀集澎湖、嘉義、台南、高雄、屏東等地的青年團隊激盪起交流的浪花；成果展中將呈現地方特色，以海味週、城鄉週、山巒週等主題活動，每週六日由風土市集詮釋南區多元樣貌的文化與物產。

勞青處提及，活動也規劃一系列青年大會師、24節氣料理教室、微醺餐酒會、南方青年與他們的產地講座等，捕捉最南的活力與產地青年的生活風景。