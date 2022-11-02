高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新

高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）、國泰金控共同啟動「高雄國泰金-AWS 國際金融創新中心(KACIFIC)」計畫。陳其邁說，計畫跨足到國際金融研究中心，未來提供金融科技的創新研發。

KACIFIC 計畫規畫系列國際雲端金融科技人才培育、新創企業創新實證專案，將運用領先的雲端與金融科技，發展具前瞻性及全球市場潛力的跨產業創新應用。從創新資安保險、綠色金融、供應鏈貿易金融等具全球前瞻性的金融與雲端數位創新，與高雄公部門、產業合作導入驗證。

陳其邁指出，各國金融重鎮多由交通貿易樞紐的港都產業發展而來，這正是高雄運用雲端運算發展跨產業金融科技應用的絕佳機會。亞灣這兩年成功吸引如 AWS、精誠、微軟、高通等電信、平台、雲端及系統整合、創新服務領域大廠進駐，帶動相關投資及產業鏈群聚。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS 支持高雄市政府推動5G AIoT 及智慧轉型政策，兩年來一步一腳印，持續擴大在高雄投入資源。今年3月成立高雄 AWS 雲端聯合創新中心；9月則引進全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，讓在地新創與企業不必北上，就可以透過雲端連結到全世界，

國泰金控今天也宣布在亞灣成立資訊開發中心，國泰金控總經理李長庚表示，資訊開發中心有助於帶動亞灣發展國際金融創新科技，這也是第一間進駐亞灣區的金融機構研發中心，預計三年內招募百位雲端技術人才。