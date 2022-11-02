高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新
高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）、國泰金控共同啟動「高雄國泰金-AWS 國際金融創新中心(KACIFIC)」計畫。陳其邁說，計畫跨足到國際金融研究中心，未來提供金融科技的創新研發。
KACIFIC 計畫規畫系列國際雲端金融科技人才培育、新創企業創新實證專案，將運用領先的雲端與金融科技，發展具前瞻性及全球市場潛力的跨產業創新應用。從創新資安保險、綠色金融、供應鏈貿易金融等具全球前瞻性的金融與雲端數位創新，與高雄公部門、產業合作導入驗證。
陳其邁指出，各國金融重鎮多由交通貿易樞紐的港都產業發展而來，這正是高雄運用雲端運算發展跨產業金融科技應用的絕佳機會。亞灣這兩年成功吸引如 AWS、精誠、微軟、高通等電信、平台、雲端及系統整合、創新服務領域大廠進駐，帶動相關投資及產業鏈群聚。
AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS 支持高雄市政府推動5G AIoT 及智慧轉型政策，兩年來一步一腳印，持續擴大在高雄投入資源。今年3月成立高雄 AWS 雲端聯合創新中心；9月則引進全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，讓在地新創與企業不必北上，就可以透過雲端連結到全世界，
國泰金控今天也宣布在亞灣成立資訊開發中心，國泰金控總經理李長庚表示，資訊開發中心有助於帶動亞灣發展國際金融創新科技，這也是第一間進駐亞灣區的金融機構研發中心，預計三年內招募百位雲端技術人才。
高市府經發局長廖泰翔指出，KACIFIC 計畫將由國泰金控提供在海內外發展金融科技之專業經驗以及多元的在地實習與就業機會，AWS 則提供人才培育、新創支持與產業數位創新轉型、高雄 AWS Outposts 等國際雲端資源，整合高市府跨產業金融創新實證專案及大專院校數位與金融科技人才培育課程支持，與高雄指標企業合作，在貿易金融、供應鏈金融、智慧工安、國際物流、支付與跨境匯款、資安等創新主題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言