高雄原民豐年節首辦烤豬王選拔 總頭目向陳其邁「報信」

「大高雄豐潮，TAKAO我最潮！」高雄市各原住民同鄉會的頭目偕10名原住民青年，昨天在市政會議上以傳統阿美族部落傳遞訊息的「報信」儀式，邀請市長陳其邁參與11月5、6日舉辦的「高雄原住民族聯合豐年節文化節」。總頭目葉大新為市長戴上阿美族傳統手工十字繡情人袋，並以阿美族語隆重邀請市府長官於這周末一起感受南島民族的文化魅力。

葉大新表示，感謝市長在經費上大力支持原住民的文化活動，希望市長能持續關照原住民福利。

市政會議後，陳其邁也現身高雄市原民會的族群委員會議，向各原住民同鄉會的頭目及族群委員頒發感謝狀，並表示自己是最勤跑高雄原鄉的市長，在原鄉建設及文化活動的經費上也給予相當大支持，期許未來原住民的文化活動，可多融合不同族群元素，讓市民更理解原住民的語言及文化特色。

高雄市原民會主委阿布斯說，高雄原住民族聯合豐年節已開辦多年，此次與以往最大不同在於首次將活動拉長為２天，第１天以文化表演、原民舞蹈展演、舞蹈競賽為主，包含近日引起熱烈話題的原民歌手巴大雄也將到場獻唱；第２天主要為趣味互動競賽，包含首次開辦的「烤全豬爭霸賽」，邀請民眾試吃並選出第一屆「BABU KING 」烤豬王。

阿布斯說，舉辦烤豬競賽，是希望透過烤豬王選拔，向外界介紹高雄許多厲害的烤豬商家，為行銷地方產業特色盡一分力。除了烤豬王選拔，第２天的傳統體技能競賽，更是首度將直接選出明年參與全國原民傳統體技能競賽的高雄代表，緊張程度較以往更勝一籌。