衝席次配票話題餘波盪漾 黃文益：若餅能做大，根本不需要配票

超強候選人是吸票機，可能導致選票過度集中，不利席次擴張，高雄市長陳其邁日前成立前金、新興、苓雅後援會，民進黨現任議員郭建盟對綠營支持者喊話「我和黃文益目前在安全名單，若你還沒決定投給誰，請支持新人湯詠瑜」，力保該選區綠營3席全上。此話餘波盪漾，引發該選區綠營選將疙瘩。

對於郭建盟說法，黃文益坦言有點詫異，但也表示尊重，「台上講自己民調也就罷了，怎麼連他人民調也說」。黃文益強調「我真的沒那麼穩，我空氣票很多，組織沒郭建盟扎實」。

黃文益說，距投票還有20多天，選情瞬息萬變，參選人要持續衝刺，把餅做大讓選票極大化才是重點，主導配票、支配選民不符合民主潮流，「若餅能做大，根本不需要配票」。

黃也說，選舉勝負揭曉前不能有一絲鬆懈，不能以為很穩了，尤其國民黨還沒出招，後續變數仍多。他指出，今年10月10日高雄市前市長韓國瑜來幫同選區國民黨候選人許采蓁助選前後，他民調就降了3%，他之於韓粉是仇恨值相當高的候選人，更不敢掉以輕心。

郭建盟表示，從民調來推估，目前綠營在該選區的餅夠大，若他和黃文益基本盤穩住，游離票自然分流，有機會拉處於當選邊緣的湯詠瑜一起過關，「問題不在餅夠不夠大，而是切得不夠平均！」既然目前對配票沒有共識，他也只能尊重。

湯詠瑜則說，感謝政壇前輩郭建盟的大氣度，出手拉拔新人選情，她說，最後關頭會繼續衝刺，盡最大努力與誠意爭取選民認同。

喊出配票的不只前金新興苓雅選區，日前在陳其邁岡山後援會成立大會上，該選區民進黨新人陳慶鴻也喊出「我們要追求席次，別追求名次」，希望綠營在該選區提名的黃秋媖、林志誠、陳慶鴻3人能一起上壘。回顧2018年，該選區得票第一名是民進黨黃秋媖，黃拿3萬3708票，堪稱超級吸票機，陳慶鴻認為，若能讓得票平均一些，能幫助綠營3席全上。

黃秋媖說，「3個人服務一定比1個人服務做得更好，對鄉親更有利。」她多次在公開場合喊出3席全上，自己2018票數衝高，是因為有新人紅利，現在3人要穩住各自基本盤，爭取更多支持最要緊。