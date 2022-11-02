快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝席次配票話題餘波盪漾 黃文益：若餅能做大，根本不需要配票

聯合報／ 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
黃文益說，距投票還有20多天，選情瞬息萬變，參選人要持續衝刺，把餅做大讓選票極大化才是重點，主導配票、支配選民不符合民主潮流，「若餅能做大，根本不需要配票」。圖／黃文益陣營提供
黃文益說，距投票還有20多天，選情瞬息萬變，參選人要持續衝刺，把餅做大讓選票極大化才是重點，主導配票、支配選民不符合民主潮流，「若餅能做大，根本不需要配票」。圖／黃文益陣營提供

超強候選人是吸票機，可能導致選票過度集中，不利席次擴張，高雄市長陳其邁日前成立前金、新興、苓雅後援會，民進黨現任議員郭建盟對綠營支持者喊話「我和黃文益目前在安全名單，若你還沒決定投給誰，請支持新人湯詠瑜」，力保該選區綠營3席全上。此話餘波盪漾，引發該選區綠營選將疙瘩。

對於郭建盟說法，黃文益坦言有點詫異，但也表示尊重，「台上講自己民調也就罷了，怎麼連他人民調也說」。黃文益強調「我真的沒那麼穩，我空氣票很多，組織沒郭建盟扎實」。

黃文益說，距投票還有20多天，選情瞬息萬變，參選人要持續衝刺，把餅做大讓選票極大化才是重點，主導配票、支配選民不符合民主潮流，「若餅能做大，根本不需要配票」。

黃也說，選舉勝負揭曉前不能有一絲鬆懈，不能以為很穩了，尤其國民黨還沒出招，後續變數仍多。他指出，今年10月10日高雄市前市長韓國瑜來幫同選區國民黨候選人許采蓁助選前後，他民調就降了3%，他之於韓粉是仇恨值相當高的候選人，更不敢掉以輕心。

郭建盟表示，從民調來推估，目前綠營在該選區的餅夠大，若他和黃文益基本盤穩住，游離票自然分流，有機會拉處於當選邊緣的湯詠瑜一起過關，「問題不在餅夠不夠大，而是切得不夠平均！」既然目前對配票沒有共識，他也只能尊重。

湯詠瑜則說，感謝政壇前輩郭建盟的大氣度，出手拉拔新人選情，她說，最後關頭會繼續衝刺，盡最大努力與誠意爭取選民認同。

喊出配票的不只前金新興苓雅選區，日前在陳其邁岡山後援會成立大會上，該選區民進黨新人陳慶鴻也喊出「我們要追求席次，別追求名次」，希望綠營在該選區提名的黃秋媖、林志誠、陳慶鴻3人能一起上壘。回顧2018年，該選區得票第一名是民進黨黃秋媖，黃拿3萬3708票，堪稱超級吸票機，陳慶鴻認為，若能讓得票平均一些，能幫助綠營3席全上。

黃秋媖說，「3個人服務一定比1個人服務做得更好，對鄉親更有利。」她多次在公開場合喊出3席全上，自己2018票數衝高，是因為有新人紅利，現在3人要穩住各自基本盤，爭取更多支持最要緊。

「希望黨提名的36席市議員候選人一起過關！」民進黨高雄市黨部主委許智善說，此次目標是陳其邁市長連任、民進黨議會席次過半，現任議員都很努力，新人基本盤、知名度較弱，需要前輩多提攜，大家都要有顧全大局胸襟。選票在選民手上，無法被指揮，如何自主配票等，每個選區氛圍、挑戰不同，黨部會再討論。

民進黨現任高雄市議員郭建盟日前對綠營支持者喊話，提到「我和黃文益目前在安全名單，若你還沒決定投給誰，請支持新人湯詠瑜」，掀起配票話題。圖／郭建盟陣營提供
民進黨現任高雄市議員郭建盟日前對綠營支持者喊話，提到「我和黃文益目前在安全名單，若你還沒決定投給誰，請支持新人湯詠瑜」，掀起配票話題。圖／郭建盟陣營提供
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，喊出該選區議員要3席全過關目標。圖／邁向過半大聯盟提供
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，喊出該選區議員要3席全過關目標。圖／邁向過半大聯盟提供
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，氣勢高昂。圖／邁向過半大聯盟提供
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，氣勢高昂。圖／邁向過半大聯盟提供
高雄市長陳其邁日前成立岡山後援會，該選區民進黨市議員新人陳慶鴻（後排左四）喊出「我們要追求席次，別追求名次」，認為若得票平均些，綠營在該選區提名的黃秋媖、林志誠、陳慶鴻3人能一起上壘。本報資料照片
高雄市長陳其邁日前成立岡山後援會，該選區民進黨市議員新人陳慶鴻（後排左四）喊出「我們要追求席次，別追求名次」，認為若得票平均些，綠營在該選區提名的黃秋媖、林志誠、陳慶鴻3人能一起上壘。本報資料照片
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，喊出該選區議員要3席全過關目標。圖／邁向過半大聯盟提供
高雄市長陳其邁10月30日晚間成立前金、新興、苓雅後援會，喊出該選區議員要3席全過關目標。圖／邁向過半大聯盟提供
民進黨高雄市前金、新興、苓雅選區市議員候選人湯詠瑜初次參選，她日前確診剛結束居隔及自主健康管理，今天開始恢復跑選戰行程。本報資料照片
民進黨高雄市前金、新興、苓雅選區市議員候選人湯詠瑜初次參選，她日前確診剛結束居隔及自主健康管理，今天開始恢復跑選戰行程。本報資料照片

民進黨 新人 郭建盟

延伸閱讀

何時請假衝刺選戰？ 陳其邁：預計11月10日

陳其邁掀青春照風潮 抓漏兼修理紗窗？網友創意玩高雄迷因

中油爆炸案調查報告大限將至 陳其邁：明天就是截止日

高雄新景點！內惟藝術中心今起試營運 擁國家級戲院

相關新聞

高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新

高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,A...

高雄原民豐年節首辦烤豬王選拔 總頭目向陳其邁「報信」

「大高雄豐潮，TAKAO我最潮！」高雄市各原住民同鄉會的頭目偕10名原住民青年，昨天在市政會議上以傳統阿美族部落傳遞訊息...

衝席次配票話題餘波盪漾 黃文益：若餅能做大，根本不需要配票

超強候選人是吸票機，可能導致選票過度集中，不利席次擴張，高雄市長陳其邁日前成立前金、新興、苓雅後援會，民進黨現任議員郭建...

影／屏東潮州福安宮重建一波多折 土地公今入厝熱鬧

屏東縣潮州鎮信仰中心福安宮，從2018年起啟動廟宇重建，過程中一波多折2020年上千信徒齊心移廟，歷時2年後完工，福安宮...

台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，吸引旅客停靠休息，不過，被稱全...

中油爆炸案調查報告大限將至 陳其邁：明天就是截止日

中油大林煉油廠上周四爆炸起火，市長陳其邁當時下令，中油需在一周內提出檢討報告，明天就是大限之日。陳其邁今早受訪表示，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。