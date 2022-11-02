影／屏東潮州福安宮重建一波多折 土地公今入厝熱鬧

屏東縣潮州鎮信仰中心福安宮，從2018年起啟動廟宇重建，過程中一波多折2020年上千信徒齊心移廟，歷時2年後完工，福安宮今上午舉行揭牌儀式，晚間11點15分舉行入火安座，今揭牌儀式熱鬧滾滾，地方仕紳、民代到場與會，感受潮州鎮大盛事。

福安宮今上午揭牌，議長周典論、議長女兒參屏東市長候選人周佳琪、立委莊瑞雄、民進黨屏東縣長候選人周春米，潮州鎮長周品全等人，今同台出席與會，宗教盛事不分藍綠。

潮州鎮福安宮重新整建幾經波折，潮州鎮公所主秘王建元說，潮州福安宮根據潮州鎮誌所載，日據時代就已存在信仰圈，從榕樹下安置大石，圈以紅布祭祀，凝聚信眾力量，建以小祠，祭祀土地神，是台灣傳統的敬天謝地善良民俗。

王建元說，信仰延續至50年代，因福德正神神威顯赫，福庇鄉里、遠蔭他鄉，擴大信仰規模，從原小祠擴建為廟宇型態。50年代末期，潮州鎮都市計畫漸成型，至民國65發布時已記載福安宮成立年代遠久於潮州都市計畫發布實施日期。

王建元說，福安宮原座落土地為道路用地，是都市計畫公共設施用地，依現行法規揭示，不能從事建築行為，僅能採原發布實施前現有建物修繕，即現存小祠的修繕。但隨著信仰圈發展，原有小祠及所在道路腹地不敷使用，管理委員會廣納意見，規畫原地重建，但因不諳法令規定，致有未具合法條件的新設建築矗立於道路用地，未能如願興建完成。

克服法規問題，潮州福安宮主任委員余清德暨管理委員會及車城福安宮管理委員會奔走爭取，縣長潘孟安、議長周典論、鎮長周品全與各級民意代同促成，請求神意應允，將原矗立在道路用地的建築結構移置非公共設施保留地，保存信仰，也能成就合法建築，也因此有了2020年的千人移廟美談。原有道路現存的榕樹保留原址，將都市計畫實施前已存在小祠恢復原狀，採道路設計，維持通行無礙，恢復道路使用。

潮州鎮公所指出，福安宮落成，串聯整體潮州鎮觀光廊帶，福安宮旁的潮州國小將設置Pbike單車站，從潮州火車站、日式建築園區、戲曲故事館，潮州老街，串連到福安宮，成為新地標，帶動地方發展。