台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，吸引旅客停靠休息，不過，被稱全台最美休息站的南迴驛，近日大雨停車場卻千瘡百孔，旅客停車宛如挑戰越野賽事，痛批「爛透了」。還被民間評選第四屆「金爛蘋果獎」。

縣府農業處表示，結合環境永續及保安林地限制，停車場設計採礫石鋪面，有效將雨水滲透到地面下，同時抑制雜草的生長，這幾天出現坑洞情形，主要面對極端強降雨，使得地面來不及吸收大量雨水，造成積水，車輛輪胎擠壓礫石後，形成地面凹陷，目前已著手找經費改善停車場鋪面問題。

坐落在大武鄉尚武漁港 南迴公路旁的「大武之心南迴驛」，縣府於2020年發包動工，日前開幕啟用營運，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營。內部不僅有10幾家知名連鎖及特色商店，空間設計宛如美術館，廣大的停車場比照高速公路休息站規模，可停放百輛以上大小車輛。

不過，這幾天連續大雨，停車場卻千瘡百孔，路面出現大大小小的坑洞和積水，旅客停車左閃右避，閃不過去就直接顛簸跳躍，宛如挑戰越野賽事。有旅客痛批「爛透了，還沒停車休息，車子零件掉滿地」。也有旅客不解地說「為何不鋪柏油路面？到時還要浪費經費重鋪修補」。