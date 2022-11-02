快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
這幾天連續大雨，南迴驛停車場卻千瘡百孔，路面出現大大小小的坑洞和積水，記者尤聰光／攝影
這幾天連續大雨，南迴驛停車場卻千瘡百孔，路面出現大大小小的坑洞和積水，記者尤聰光／攝影

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，吸引旅客停靠休息，不過，被稱全台最美休息站的南迴驛，近日大雨停車場卻千瘡百孔，旅客停車宛如挑戰越野賽事，痛批「爛透了」。還被民間評選第四屆「金爛蘋果獎」。

縣府農業處表示，結合環境永續及保安林地限制，停車場設計採礫石鋪面，有效將雨水滲透到地面下，同時抑制雜草的生長，這幾天出現坑洞情形，主要面對極端強降雨，使得地面來不及吸收大量雨水，造成積水，車輛輪胎擠壓礫石後，形成地面凹陷，目前已著手找經費改善停車場鋪面問題。

坐落在大武鄉尚武漁港 南迴公路旁的「大武之心南迴驛」，縣府於2020年發包動工，日前開幕啟用營運，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營。內部不僅有10幾家知名連鎖及特色商店，空間設計宛如美術館，廣大的停車場比照高速公路休息站規模，可停放百輛以上大小車輛。

不過，這幾天連續大雨，停車場卻千瘡百孔，路面出現大大小小的坑洞和積水，旅客停車左閃右避，閃不過去就直接顛簸跳躍，宛如挑戰越野賽事。有旅客痛批「爛透了，還沒停車休息，車子零件掉滿地」。也有旅客不解地說「為何不鋪柏油路面？到時還要浪費經費重鋪修補」。

由於停車場設計不友善，民間連續第四年自辦「金爛蘋果獎」，監督前瞻水環境計畫執行成果。評比結果揭曉，其中大武之心南迴驛上榜，主辦單位指出，停車場鋪面採用利滲透的礫石，但該基地本來就是自然海岸地質，不只無關親水，又沒能提升生態功能，故評分僅8.6分，是本屆最低。

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，廣大的停車場比照高速公路休息站規模。記者尤聰光／攝影
台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，廣大的停車場比照高速公路休息站規模。記者尤聰光／攝影
被稱全台最美休息站的南迴驛，近日大雨停車場卻千瘡百孔，旅客停車宛如挑戰越野賽事，痛批「爛透了」。還被民間評選第四屆「金爛蘋果獎」。記者尤聰光／攝影
被稱全台最美休息站的南迴驛，近日大雨停車場卻千瘡百孔，旅客停車宛如挑戰越野賽事，痛批「爛透了」。還被民間評選第四屆「金爛蘋果獎」。記者尤聰光／攝影

停車場

延伸閱讀

北北基宜大雨 吳德榮：慎防劇烈降雨 山區注意坍方落石

基隆大雨道路多處坍方 市府派員搶修

連日大雨 國道一號汐止交流道山壁崩塌

連日大雨…中山高汐止交流道「走山」 高公局封路搶修

相關新聞

高市啟動國際金融創新中心計畫 推動金融與雲端數位創新

高雄市長陳其邁今出席2022AWS高雄雲端產業峰會宣布，市府與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,A...

高雄原民豐年節首辦烤豬王選拔 總頭目向陳其邁「報信」

「大高雄豐潮，TAKAO我最潮！」高雄市各原住民同鄉會的頭目偕10名原住民青年，昨天在市政會議上以傳統阿美族部落傳遞訊息...

衝席次配票話題餘波盪漾 黃文益：若餅能做大，根本不需要配票

超強候選人是吸票機，可能導致選票過度集中，不利席次擴張，高雄市長陳其邁日前成立前金、新興、苓雅後援會，民進黨現任議員郭建...

影／屏東潮州福安宮重建一波多折 土地公今入厝熱鬧

屏東縣潮州鎮信仰中心福安宮，從2018年起啟動廟宇重建，過程中一波多折2020年上千信徒齊心移廟，歷時2年後完工，福安宮...

台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，吸引旅客停靠休息，不過，被稱全...

中油爆炸案調查報告大限將至 陳其邁：明天就是截止日

中油大林煉油廠上周四爆炸起火，市長陳其邁當時下令，中油需在一周內提出檢討報告，明天就是大限之日。陳其邁今早受訪表示，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。