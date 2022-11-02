聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東最美休息站 停車場如越野場 獲「金爛蘋果獎」
台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛 」日前開幕，吸引旅客停靠休息，不過，被稱全台最美休息站的南迴驛，近日大雨停車場卻千瘡百孔，旅客停車宛如挑戰越野賽事，痛批「爛透了」。還被民間評選第四屆「金爛蘋果獎」。
縣府農業處表示，結合環境永續及保安林地限制，停車場設計採礫石鋪面，有效將雨水滲透到地面下，同時抑制雜草的生長，這幾天出現坑洞情形，主要面對極端強降雨，使得地面來不及吸收大量雨水，造成積水，車輛輪胎擠壓礫石後，形成地面凹陷，目前已著手找經費改善停車場鋪面問題。
坐落在大武鄉尚武漁港 南迴公路旁的「大武之心南迴驛」，縣府於2020年發包動工，日前開幕啟用營運，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營。內部不僅有10幾家知名連鎖及特色商店，空間設計宛如美術館，廣大的停車場比照高速公路休息站規模，可停放百輛以上大小車輛。
不過，這幾天連續大雨，停車場卻千瘡百孔，路面出現大大小小的坑洞和積水，旅客停車左閃右避，閃不過去就直接顛簸跳躍，宛如挑戰越野賽事。有旅客痛批「爛透了，還沒停車休息，車子零件掉滿地」。也有旅客不解地說「為何不鋪柏油路面？到時還要浪費經費重鋪修補」。
由於停車場設計不友善，民間連續第四年自辦「金爛蘋果獎」，監督前瞻水環境計畫執行成果。評比結果揭曉，其中大武之心南迴驛上榜，主辦單位指出，停車場鋪面採用利滲透的礫石，但該基地本來就是自然海岸地質，不只無關親水，又沒能提升生態功能，故評分僅8.6分，是本屆最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言