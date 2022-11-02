中油爆炸案調查報告大限將至 陳其邁：明天就是截止日

中油大林煉油廠上周四爆炸起火，市長陳其邁當時下令，中油需在一周內提出檢討報告，明天就是大限之日。陳其邁今早受訪表示，明天就是截止日，市府要求中油在周四前要提出調查報告，後續也會根據調查報告來決定後續行政處分，嚴正要求中油落實公安改善。

台灣中油發言人張瑞宗表示，中油的檢討報告明天就會送到高市府，從制度面、管理面、執行面及設備檢查，都有詳細的說明。尊重市政府，檢討報告內容再由市府公布。

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，中油公安亮紅燈，也牽動大林蒲遷村案的敏感神經。鄰近大林蒲居民餘怒未消，本周開始在中油大門口旁搭棚圍廠，要廠方負起責任，市議員陳麗娜昨天也聲援大林蒲抗爭。自救會呼籲，遷村不能再拖，民眾無法再等下去，請高雄市政府明訂大林蒲遷村期程表，加速遷村。

大林蒲遷村自救會昨發出聲明表示，自救會打算長期圍廠抗爭，卻被警方以優勢警力強迫移往他處。中油與警方鴨霸作風已引起更多不滿，南部反空汙大聯盟成員蘇義昌也率先展開靜坐抗議行動，要求氣爆火警事故調查報告要線上直播、大林廠第一至第三重油脫硫工場應全面停工總體檢。

蘇義昌昨天也聲援大林蒲，在現場靜坐抗議，要求第三重油脫硫工場氣爆事故必須詳實公布事故原因、同步在中油網站線上直播。事故後工安總體檢應由大林蒲遷村促進會與大林蒲地區遷村權益促進會推薦第三方公正的專家學者參與，經勞工局、工業局、第三方公正人士檢驗通過後，第三重油脫硫工場才能復工。