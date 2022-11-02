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港青來台推香港茶文化 「港仔大佬」餐廳散發港式風情

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「港仔大佬之籠的傳人」負責人黃少豪與父親是事業上的好夥伴。圖／高雄市青年局提供
「港仔大佬之籠的傳人」負責人黃少豪與父親是事業上的好夥伴。圖／高雄市青年局提供

位於高雄市苓雅區苓雅一路的「港仔大佬之籠的傳人」茶餐廳，負責人黃少豪在香港出生，4歲跟隨擔任港點師傅的父親往返港台，耳濡目染下熱愛港式料理而開設茶餐廳。

高雄市青年局藉由青創補助港仔大佬，推廣港式飲食文化及分享兒食記憶，透過料理與人生經歷訴說兩代人橫跨港台的故事。

「港仔大佬之籠的傳人」有著濃厚的港式風情，包括顯眼的白底紅字招牌、騎樓下的舞龍舞獅頭、店內擺放的詠春木樁及香港茶餐廳特有的木製桌椅。店內主推美食為蒸籠料理及各式特色創意餐點，像是大佬燒賣，以後腿肉、蝦仁以及香菇包入內餡，Q軟外皮搭配扎實口感，堪稱港式經典美味；甜蜜叉燒酥則以微酥波蘿皮內搭自製濃郁的叉燒肉，飽滿香氣引人入勝。

黃少豪從小便自發學習港點製作，並持續新菜色研發。他認為，「傳統有精髓，但包袱重；年輕有創新，可惜較輕浮」，而港仔大佬則是將父親的傳統手藝結合新穎的思維，在地方創造新的高雄式。憶起創業初期的辛苦，這次非常感謝青年局所推出的青年創業補助，讓年輕人在資金方面無後顧之憂，使創業者能夠兼具品質與人力資源，帶來更優質的服務。

高雄市青年局長張以理表示，為了提升高雄青創產業環境，扶植青年頭家穩定創業，青局特別推出各項青年創業補助、貸款，藉由青創資源的媒合，幫助在地年輕人鞏固夢想基礎。也為了協助遭遇疫情衝擊的商家度過難關，特別推出相關紓困方案，包含111年「青創補助租金可提前請領」、「青創貸款可申請展延寬限期1年」等措施，並繼經濟部「餐飲業者行銷補助」後，加碼推出「青創事業行銷補助」，補助在地批發零售業者推廣行銷費用，協助提升行銷力道、強化青年事業競爭力。有需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與Line@，隨時取得最新資訊。

港仔大佬店內充滿香港元素的擺件。圖／高雄市青年局提供
港仔大佬店內充滿香港元素的擺件。圖／高雄市青年局提供
香港常民小吃豬扒公仔麵，港仔大佬真情推薦。圖／高雄市青年局提供
香港常民小吃豬扒公仔麵，港仔大佬真情推薦。圖／高雄市青年局提供

青年 青創 創業

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