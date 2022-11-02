港青來台推香港茶文化 「港仔大佬」餐廳散發港式風情

位於高雄市苓雅區苓雅一路的「港仔大佬之籠的傳人」茶餐廳，負責人黃少豪在香港出生，4歲跟隨擔任港點師傅的父親往返港台，耳濡目染下熱愛港式料理而開設茶餐廳。

高雄市青年局藉由青創補助港仔大佬，推廣港式飲食文化及分享兒食記憶，透過料理與人生經歷訴說兩代人橫跨港台的故事。

「港仔大佬之籠的傳人」有著濃厚的港式風情，包括顯眼的白底紅字招牌、騎樓下的舞龍舞獅頭、店內擺放的詠春木樁及香港茶餐廳特有的木製桌椅。店內主推美食為蒸籠料理及各式特色創意餐點，像是大佬燒賣，以後腿肉、蝦仁以及香菇包入內餡，Q軟外皮搭配扎實口感，堪稱港式經典美味；甜蜜叉燒酥則以微酥波蘿皮內搭自製濃郁的叉燒肉，飽滿香氣引人入勝。

黃少豪從小便自發學習港點製作，並持續新菜色研發。他認為，「傳統有精髓，但包袱重；年輕有創新，可惜較輕浮」，而港仔大佬則是將父親的傳統手藝結合新穎的思維，在地方創造新的高雄式。憶起創業初期的辛苦，這次非常感謝青年局所推出的青年創業補助，讓年輕人在資金方面無後顧之憂，使創業者能夠兼具品質與人力資源，帶來更優質的服務。