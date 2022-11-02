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屏東潮州小黃公車因應運量、新闢道路通車 調整站點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東小黃公車11月起因應運量、新闢道路通車，調整708萬金線及710萬安線。圖／屏東縣府提供
屏東小黃公車11月起因應運量、新闢道路通車，調整708萬金線及710萬安線。圖／屏東縣府提供

屏東小黃公車19條路線，屏東縣府依運量及民情反映滾動調整路線設站點位，11月起因應運量、新闢道路通車，調整708萬金線及710萬安線，708萬金線試辦撤站與新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿；710萬安線新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，讓社區長輩、孩童都享有小黃公車便利的服務。

縣府交旅處指出，屏東縣潮州地區小黃公車路線有4條，分別為707新開寮線、708萬金線、709香社線、710萬安線，去年營運後受民眾好評，為顧及偏鄉社區長者出入市區門診、購物等需要，改善巷弄沒有公車服務的社區困境，持續依運量滾動調整設置站點。

11月起，試辦708萬金線取消服務頭溝水社區、鹿寮社區及可茵山可可莊園等3處站點，並新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿等3處站點，若3個月後無不良反應則正式調整；710萬安線也隨屏112線道路通車之便，新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，讓更多偏鄉社區民眾、長者都可以享有小黃公車便利的服務。

小黃公車採公車收費，推廣期每次搭乘10元，持有敬老卡、博愛卡還可免費搭乘，也可使用電子票證搭乘，小黃公車有固定發車時間，但運能有限，欲搭乘民眾，建議提早一個營運日在周一至周五9點到12點、13點到18點來電（08）786-1818或0905-518365預約。

小黃公車更多資訊可至縣府交通旅遊處－便民服務－小黃公車查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。

公車 屏東縣 北極殿

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