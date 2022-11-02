25家廠商316個職缺 屏東科技產業園區明天無紙化徵才

勞動部屏東就業中心11月3日上午9點至中午12點半，在經濟部加工出口區管理處屏東分處行政大樓1樓，舉辦現場徵才活動，共有25家廠商釋出316個職缺，此次開出職類多元，有就業需求、欲轉職的民眾可把握機會。

屏東就業中心主任翁素足說，為便利民眾快速求職，此次活動為「無紙化」徵才，民眾先至「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）登錄履歷資料，活動當天僅須帶身分證至現場櫃檯報到，無須填寫紙本履歷，即可面試。

此次徵才活動有多家在地知名廠商參與，元晶太陽能科技股份有限公司釋出製程工程師、設備工程師、品保技術員等職缺；巧新科技工業股份有限公司釋出生技組長、生產技術員等職缺；宏利汽車部件股份有限公司釋出雷切技術員、沖壓技術員等職缺；明揚國際科技股份有限公司釋出日、夜班作業員及品檢員等職缺。

輝創電子股份有限公司釋出月薪4.2萬元的夜班設備工程師職缺；大江生醫股份有限公司釋出月薪逾4萬元的採購管理師職缺；明揚國際科技股份有限公司釋出月薪逾4萬元產品工程師職缺；台灣北澤股份有限公司釋出月薪4萬元鑄造部特助職缺；星博電子股份有限公司釋出月薪4萬元韌體工程師及資訊工程師職缺。

屏東就業中心在11月18日在屏東農業生物科技園區舉辦徵才活動，欲知活動詳情，可撥打08-7559955分機216洽詢。