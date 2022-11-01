陣風達8級 金門大橋晚間8點首度發「封橋令」

金門大橋於10月30日通車，連日來金門的東北季風強勁，幾乎每天都是陣風6到8級陣風，今天受颱風外圍環流影響，晚間風力高達8級，金門縣政府表示，為確保民眾交通安全，金門大橋呈現半封橋狀態，自晚間20點起，實施交通管制，機車、自行車及行人禁止上橋，並建議汽車暫停上橋。

金門大橋通車，連日來每天來回都有2千車次湧向烈嶼地區，讓烈嶼地區一下子車流湧現，不少人抱怨不少改裝車跨海，讓原本平靜的地方變的吵雜，還有人說，大量的自小汽車湧入，不少人都亂停車，引起民怨。

但也有人說，爆滿的車潮與人流，讓當地的餐廳與特產店都大客滿，每家業者都超開心，但據了解，不少知名的小吃店，幾乎一個晚上就爆桌，幾乎是過往一周的人客量，讓老闆只能在臉書上喊話，最近真的「滿滿滿」，每天的訂桌都是客滿，請熟客好朋友近期先別來，一周後熱潮過了，再來吃飯。

金門連日來的東北季風強勁，每天都感覺風大到像颱風一樣，不少騎自行車或跑步往返大橋的民眾都說，大金門過去小金門方向是順風，風雖大，但還能接受，但小金門到大金卻是逆風，騎車真的很吃力，幾乎有點「快厭世」；今天受颱風外圍環流影響，感覺風力更強勁。

縣府觀光處表示，自晚間20點起，依原公告的通行標準，將實施交通管制，機車、自行車及行人禁止上橋，並建議汽車暫停上橋，但若有緊急必要，應遵守速限30公里慢行。