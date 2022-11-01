種樹百里又闖禍！挖損自來水幹 管害屏東3萬戶停水

屏東縣東港、枋寮等6鄉鎮近3萬自來水用戶，31日下午陸續停水，自來水公司屏東區管理處緊急搶修，發現有兩條供水管線因施工挖損，今下午5點左右已搶修竣工，檢測後將可陸續供水。

此次施工意外是因屏鵝公路種樹百里工程引發，再度引發熱議。水公司屏東區處副處長李偉立說，初始查修原以為是台1線441.2公里枋寮附近一條100mm管線挖損造成停水，但該管線僅供水到附近一處加油站，今早再深挖查修發現又有一條地下約兩米處的800mm供管也遭挖損，立即展開搶修。

東港一位李姓民眾表示，「最近幾個月不知停水多少次了？上次是洗衣服洗到一半突然停水，真的快抓狂。」

水公司原公告東港等6鄉鎮將停水到明天上午7點，但李偉立說，下午5點左右已搶修完成，檢測告一段落即可供水，停水戶應可陸續復水。