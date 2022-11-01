金門歷史文化亮點 精忠御林軍現身說法話當年

民國55年到88年，1343名金門精忠衛隊保衛多任中華民國元首；金門縣文化園區管理所策劃的「精忠御林軍特展」在慰廬展出中，從中可窺精忠衛隊之於國家及金門的獨特歷史。

第1梯的精忠衛隊員陳泰水、呂德生和楊清海今天擔任特展志工，現身說法，為遊客解說自前總統蔣中正和蔣經國起服務元首的金門衛士相關歷史文物。

談起官邸歲月，老衛士懷念不已。陳泰水說，他們稱蔣中正「先生」、稱時為國防部長的蔣經國「部長」，2人與隊員的互動都相當熱絡。陳泰水笑說，由於「先生」浙江鄉音濃厚，看到他時問他「貴庚」，他因聽不懂，一臉茫然，經旁人提醒才知老總統問他幾歲。那時陳泰水才17、18歲。

7梯的許丕楊在特展文件中寫道，62年到台北市士林報到後，每天的體能訓練難不倒他們，但是練八極拳及每天以毛筆寫日記、朗讀國語日報，卻讓他們吃足了苦頭。

前總統府副待衛長退役的林文豪告訴中央社記者，當年金門人生活困苦，許多父母把孩子送到精忠衛隊，等於一個人養活全家人。他說，很多隊員國中沒畢業就到衛隊，執勤之外，利用晚上隨營補習，自我進修。

陳泰水說，自己後來讀到高中畢業，之後再參加國家考試。他並說，2梯隊員洪國興初二從軍，經過隨營補習後以同等學歷考上大學，日後更取得政治大學博士學位，最後從監察院處長退休。證明衛隊隊員允文允武。

前國防部警衛隊長丁振東將軍在開幕式表示，55年到88年，金門精忠隊1343名隊員共保衛中華民國多任元首，這個光榮的歷史不容遺忘，這也是金門歷史文化的一大亮點。

金門縣建設處長李有忠的叔叔李峻淯國中畢業就擔任精忠衛士，李有忠說，在那個國家存亡時代，15、16歲的金門孩子就要扛下保衛國家元首安危的重責大任，是現在的年輕人無法想像的事。

文管所表示，負責護衛國家元首安危的精忠衛隊為前總統蔣中正創立，當時有鑑於金門子弟在國家前線經歷過古寧頭戰役等大小戰役，具有忠義質樸且堅忍不拔的性格，55年起指定金門子弟擔任負責元首安全的重要衛士隊，成了金門子弟忠勇愛國的一頁光榮歷史。

文管所所長郭怡汝並說明，展場「慰廬」自明朝留存至今，兩蔣總統都曾來此巡視，在這裡展出，期盼能傳承精忠精神與忠勇軍風，讓更多民眾認識精忠衛隊這段屬於金門人光榮的歷史。