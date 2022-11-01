2023高雄義大世界跨年 施放999秒大型立體藝術焰火

迎接2023年，高雄義大世界今天宣布，12月31日將施放999秒大型立體藝術焰火，透過獨家創意設計，呈現夜空中的花火之舞、躍動圖騰，祝福大家新年勇敢追夢、充滿創意。

高雄義大世界跨年焰火秀今年邁入第14年，義大世界今天透過新聞稿宣布，今年焰火秀主題為「2023紫耀義大，享樂好漾」，將於12月31日施放999秒大型立體藝術焰火，慶祝甩開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沉悶生活。

義大世界表示，此次跨年於義大世界大草坪施放999秒的焰火展演，不採用具有助燃性的混合劑製作藥珠，降低碳排放量，也讓焰火呈現更亮麗清秀的色澤，並採用手工製作焰火彈，呈現夜空中的花火之舞、躍動圖騰的焰火特效。

今年底國境解封，跨年元旦適逢3天連假，不少民眾提前規劃假期，義大世界表示，義大皇家酒店與義大天悅飯店9月下旬開賣跨年三天兩夜住房專案，至今跨年預訂已逾9成，相當搶手。

此外，義大皇家酒店與義大天悅飯店也推出跨年星光宵夜，在戶外場域近距離欣賞焰火，並享受美食；義大天悅飯店9樓空中花園則有星光BBQ，在大草坪旁的高角度，從晚間7時30分開始，長達5小時，坐擁絕佳焰火視角。