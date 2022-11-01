高捷小港林園線沿線土地變更 市府：不會強行徵收

高雄捷運小港林園線最快今年底動工，周邊農業區將進行區段徵收，引發居民憂房屋遭拆。都發局今天表示，目前仍是草案，範圍還在討論階段，居民意見也會轉都委會審議，不會強行徵收。

高雄捷運小港林園延伸線預計最快年底動工，市府啟動沿線都市計畫專案通盤檢討，約171公頃農業區將變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施等用地。不少地主擔心土地遭強行徵收，房屋被拆，串連組自救會向市府表達不滿。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受媒體聯訪時也說，小港林園延伸線沿線土地區段徵收，很多居民認為沒有充分徵詢，市府應做好溝通，不要為了追求建設速度，忽略市民需求。

高雄市都發局今天接受中央社記者訪問表示，此案已在10月7日至11月21日舉辦公展，期間也舉行3場說明會，與居民溝通說明專案檢討變更草案內容，此計畫將農業區加值為住宅區、商業區，目的是促進林園區繁榮發展。

都發局強調，目前都還在草案階段，徵收範圍仍在討論中，不會針對農業區合法建物聚落去變更土地使用，後續進行都委會審議時，也會邀居民來陳述意見，讓委員了解居民需求，充分溝通討論，不會強行徵收。

都發局指出，捷運延伸到林園區，是40年來林園首度翻轉改變的契機，市府同步辦理沿線土地都市計畫專案通盤檢討，期能帶動林園開發。而依照國家法令，農業區變更為都市發展用地，必須以區段徵收辦理開發。

對於區段徵收徵收補償價格，地政局表示，依土地徵收條例規定，應按照徵收當期市價補償地價，實施區段徵收時，原土地所有權人不願領取現金補償者，應於徵收公告期間內，檢具有關證明文件，以書面向主管機關申請發給抵價地。