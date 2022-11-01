安捷航空接棒金門緊急醫療後送 成「空中加護病房」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，未來成為台金的行動「空中加護病房」。圖／縣府提供
安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，未來成為台金的行動「空中加護病房」。圖／縣府提供

安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，目前正全速投入準備作業，預計本月底進駐尚義機場，下月正式啟動服務，提供全年無休、全天候待命的即時空中轉診服務，守護金門地區緊急傷病患至本島就醫的重要權益，舒緩離島醫療資源有限的困境。

安捷航空董事長高健祐表示， 經通盤考量金門傷病患的型態及需求、運送時間速度，以及最攸關傷病情穩定的後艙環境及服務改善等，相信此次航空器的選用、醫療設備及醫事人員安排、完備的後援機制規劃，可全面性顧及金門傷病患的最大利益。

高健祐也說明，即將進駐金門的救護航空器，是由義大利飛機製造商Tecnam全新生產的P2012螺旋槳定翼機，該款飛機分別在2018及2019年獲得歐洲航空安全署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）的型別認證，為全球最新款的小型客機，也是金門地區首度引進的專業空中轉診機種。

據了解，P2012作為空中轉診專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬，艙門有加寬設計，更有利於傷病患抬送、醫事人員及醫療器材進出。

為了強化機上醫療服務品質，駐地救護航空器不只是空中救護車，更是「空中加護病房」，P2012內部將配備更高規格的加護病房等級維生醫療設備，未來將配合金門醫院完成葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、早產兒保溫箱等大型及特殊醫療儀器的適航驗證。

為避免如同其他離島居民在檢修期間面臨無備用機可用的風險，安捷將安排第二架P2012作為備用機，以確保駐地專機在維修期間仍有飛機待命支援。據了解，安捷航空的核心團隊成員最早就是從離島醫療後送起家，早在2003年便為金門引進第一架加護型救護直升機，後來受衛生署（現衛福部）委託，執行西部三離島緊急後送，加上海外經營醫療專機，前後已累計長達19年的空中轉診經驗。

高健祐表示，中央及地方政府盼請民間航空業者進駐西部三離島，承攬空中緊急醫療後送，他們眼見招標階段陷入難產。「看見政府施政卡關、一片美意落空，而金門鄉親又有迫切需求，既然我們有經驗、有能量，所以決定擔負照顧金門鄉親的重責大任。」　

P2012作為空中轉診專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬。圖／縣府提供
P2012作為空中轉診專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬。圖／縣府提供
安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，預計本月底進駐尚義機場，下月正式啟動服務，提供全年無休、全天候待命的即時空中轉診服務。圖／縣府提供
安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，預計本月底進駐尚義機場，下月正式啟動服務，提供全年無休、全天候待命的即時空中轉診服務。圖／縣府提供

金門 空中轉診

延伸閱讀

金門力推藍色公路遊程 海上看金門大橋增加觀光新亮點

金門力推藍色公路遊程 打造觀光亮點

影／金門男太武山秘境受困 消防局僅花14分鐘黑夜尋獲

馬英九陪同楊鎮浯掃街拜票 巧遇對手陳福海牽手還合影

相關新聞

陣風達8級 金門大橋晚間8點首度發「封橋令」

金門大橋於10月30日通車，連日來金門的東北季風強勁，幾乎每天都是陣風6到8級陣風，今天受颱風外圍環流影響，晚間風力高達...

高雄鳳山晚間762戶停電 號誌一度停運警派員指揮交通

高雄市鳳山區今晚6時許停電。台電表示，因配電線路分歧線路故障，文衡、文濱、文鳳路一帶共762戶，及路燈及號誌停電，經搶修...

種樹百里又闖禍！挖損自來水幹 管害屏東3萬戶停水

屏東縣東港、枋寮等6鄉鎮近3萬自來水用戶，31日下午陸續停水，自來水公司屏東區管理處緊急搶修，發現有兩條供水管線因施工挖...

安捷航空接棒金門緊急醫療後送 成「空中加護病房」

安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，目前正全速投入準備作業，預計本月底進駐尚義機場，下月正式啟動服務，提供全年無休、全...

高雄新景點！內惟藝術中心今起試營運 擁國家級戲院

高雄又多一處新景點！近日輕軌「龍貓隧道」通車吸引大批人潮，一旁的內惟藝術中心今起試營運，採預約制，為期一個月。高雄市長陳...

影／11級「落山風」狂吹恆春 遊客驚強風威力不輸輕颱

每到秋冬，東北季風在台灣最南端的屏東恆春半島，會形成特有的落山風。中央氣象局恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。