安捷航空接棒金門緊急醫療後送 成「空中加護病房」

安捷航空確定接棒金門緊急醫療後送服務，目前正全速投入準備作業，預計本月底進駐尚義機場，下月正式啟動服務，提供全年無休、全天候待命的即時空中轉診服務，守護金門地區緊急傷病患至本島就醫的重要權益，舒緩離島醫療資源有限的困境。

安捷航空董事長高健祐表示， 經通盤考量金門傷病患的型態及需求、運送時間速度，以及最攸關傷病情穩定的後艙環境及服務改善等，相信此次航空器的選用、醫療設備及醫事人員安排、完備的後援機制規劃，可全面性顧及金門傷病患的最大利益。

高健祐也說明，即將進駐金門的救護航空器，是由義大利飛機製造商Tecnam全新生產的P2012螺旋槳定翼機，該款飛機分別在2018及2019年獲得歐洲航空安全署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）的型別認證，為全球最新款的小型客機，也是金門地區首度引進的專業空中轉診機種。

據了解，P2012作為空中轉診專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬，艙門有加寬設計，更有利於傷病患抬送、醫事人員及醫療器材進出。

為了強化機上醫療服務品質，駐地救護航空器不只是空中救護車，更是「空中加護病房」，P2012內部將配備更高規格的加護病房等級維生醫療設備，未來將配合金門醫院完成葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、早產兒保溫箱等大型及特殊醫療儀器的適航驗證。

為避免如同其他離島居民在檢修期間面臨無備用機可用的風險，安捷將安排第二架P2012作為備用機，以確保駐地專機在維修期間仍有飛機待命支援。據了解，安捷航空的核心團隊成員最早就是從離島醫療後送起家，早在2003年便為金門引進第一架加護型救護直升機，後來受衛生署（現衛福部）委託，執行西部三離島緊急後送，加上海外經營醫療專機，前後已累計長達19年的空中轉診經驗。