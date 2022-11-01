高雄新景點！內惟藝術中心今起試營運 擁國家級戲院

高雄又多一處新景點！近日輕軌「龍貓隧道」通車吸引大批人潮，一旁的內惟藝術中心今起試營運，採預約制，為期一個月。高雄市長陳其邁偕市府團隊、在地里長等一起開箱。陳其邁說，中心內有2個國家級電影院，椅子、螢幕和音響都是首選，歡迎市民搭乘輕軌、台鐵來看展。

過去內惟社區與美術館園區因鐵道阻隔，鐵路地下化後原先的鐵道蛻變為綠園道，過去的阻隔現在成了民眾散步、運動好所在。為增加城市藝術、縫合城市紋理，市府爭取中央前瞻基礎建設經費，興建內惟藝術中心，工程造價3.2億元。除了開放式展覽外，也設有咖啡廳、書店和設計攤位。戲院更有親子座椅，讓孩子也能舒適觀影。

陳其邁說，內惟藝術中心面向內惟舊部落，實踐文化平權，希望在鐵路地下後能讓內惟地區過去的歷史能和中心各項策展、空間對話。內惟長輩走路就可到藝術中心，這裡有國家級劇院，也有很多展覽，希望把藝術當日常生活的一部分。

文化局長王文翠簡報時說，團隊用18個月把藝術中心蓋起來，完全體現陳其邁施政緊緊緊的原則。內惟藝術中心的大門原本朝向美術館園區，但因應社區對此建築的期待，也實現空間平權，後續將建築轉了180度，「面對內惟社區打開大門，歡迎民眾的光臨。」

內惟藝術中心為純白色建築設計，相當引人注目。由建築師劉培森操刀，外觀是以16個不等邊四腳踢型組合而成。透過彼此交疊設計，也依照風水原則隱藏銳角。內部空間833坪，以厚承重牆代替梁柱結構，內部寬敞開放。