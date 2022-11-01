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影／11級「落山風」狂吹恆春 遊客驚強風威力不輸輕颱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，與輕度颱風威力相當，一對新人到恆大古城拍婚紗照，被強風吹到無法站穩。記者潘欣中／攝影
恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，與輕度颱風威力相當，一對新人到恆大古城拍婚紗照，被強風吹到無法站穩。記者潘欣中／攝影

每到秋冬，東北季風在台灣最南端的屏東恆春半島，會形成特有的落山風。中央氣象局恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，創下今年最高瞬間陣風記錄，與12級的輕度颱風威力相當；適逢年底選舉，各候選人競選旗幟被強風吹破吹倒；單車、機車騎士跌摔，遊客被狂風呼嘯、黃沙飛天、舉步維艱的景象嚇到，在地人則視為家常，淡定以對。

落山風發生在每年10月到次年3月間，東北季風沿其東部山脈順勢而下，因東北風從平均高度為3000公尺以上的中央山脈，進入最南端的恆春半島後陡降至400公尺以下，加上西南部是背風面，低層空氣較暖氣壓較低，自北吹向南方的冷重空氣從 山嶺上直衝而下，在恆春半島西部枋山溪以南形成強勁的落山風。

恆春氣象站主任薛全義說，根據統計，恆春8級以上強陣風每年將近100天，10級以上也有近20天，這一波強勁落山風的主因是東北季風，恆春半島因有氣流過山動力作用，風勢更為明顯；今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，風大時超過每秒20公尺，與輕度颱風威力相當，風勢之後慢慢會減弱，等東北季風增強，風勢將再變大。

入秋後，恆春地區不時傳出機車和單車騎士被強風吹倒受傷，各候選人掛滿街的競選旗幟不敵強風威力，被吹破吹倒，中央分隔島上被風吹倒歪斜的旗幟，更讓用路人心驚；外地遊客莫不被狂風大作的攝人景象嚇到，直呼彷如遇到颱風， 恆春居民則已視為日常，泰然處之，。

恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，與輕度颱風威力相當，各候選人競選旗幟被吹破吹倒，災情不輕。記者潘欣中／攝影
恆春氣象站今天上午6時測到11級的最大瞬間陣風，與輕度颱風威力相當，各候選人競選旗幟被吹破吹倒，災情不輕。記者潘欣中／攝影

恆春 東北季風 颱風

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