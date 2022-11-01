挨批選前拚政績頻動土 陳其邁：建設不能因選舉停下腳步

選戰進入倒數階段，高雄市長陳其邁拚連任也拚市政，近日不少重大公共建設陸續動土，對手國民黨高雄市長柯志恩批這是選前衝數字。陳其邁今回應，市政行程都依照固有的期程進行，建設不能因選舉就停下腳步。

陳其邁開箱內惟藝術中心，邀請內惟人、市民一起參觀，希望藝術融入生活當中。媒體聯訪時陳其邁強調，自己堅持市政優先，所有的市政行程都按照原有的期程，這也包括整個工程的施作，市政的建設也不能因為選舉就停下腳步，我們還是兩年拚四年，趕緊趕進度能夠讓市政繼續往前衝。

昨天高捷黃線機廠動土，陳其邁致詞時說，兩年拚四年，就是要用緊緊緊的態度拚市政，在5、6年的時間內就能機廠動工，但更快的是捷運小港林園線，1年10個月就從基本設計許可到行政院核定，可以說是破了台灣捷運興建的進度。

此話一出遭柯志恩酸，捷運黃線及運動中心都是在選前衝數字，比起動工，市民更需要的是完工啟用。柯也批，現在完成的是黃線捷運機電標，動工的部分是機廠，但是土建標仍是流標狀態。