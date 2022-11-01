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台灣滑輪溜冰曲棍球世錦賽奪冠 超過2/3選手為高雄市籍

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供

在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌，創下隊史紀錄。教練、選手共有9人是高雄市籍，是另類的「高雄隊」。

從預賽擊敗義大利、美國、哥倫比亞與巴西，全勝之姿拿下B組冠軍，闖進決賽，決賽先以13比1大勝韓國，4強賽再以10比1輕取捷克，最後冠軍戰雖一開始遭遇亂流，但在沉著應戰下逆轉勝美國隊。

我國曲棍球代表隊青男組教練及13名選手中，包含教練劉春來與吳柏瑋、郭政佑、董彥辰、賴品儒、楊賀丞、蔡奕恩、林致漢、簡均憲、孫暐凱等9名皆選手為高雄市籍，人數超過三分之二。

今年在嘉義縣舉行的全民運動會中，高雄市曲棍球代表隊男子組即包辦長桿、短桿兩面金牌，展現實力與氣勢。在此次世錦賽前，即被看好可望奪牌，最終在31日迎來滑輪溜冰曲棍球項目在世錦賽第一面金牌。

高雄市運發局長侯尊堯說，恭喜台灣曲棍球代表隊為國爭光，運發局致力運動場地的改善，也感謝豐嶸建設對於體育運動的支持，贊助鳳西溜冰場加裝圍板，訓練場地更加完善安全，讓選手訓練無後顧之憂。

在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供
在阿根廷舉辦的滑輪溜冰世界錦標賽，中華代表隊曲棍球隊傳來捷報，31日以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第一面金牌。圖／高雄市運發局提供

高雄市 金牌 美國

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