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金門力推藍色公路遊程 打造觀光亮點

中央社／ 金門縣1日電
金門縣政府力推藍色公路遊程，有4家業者投入營運，縣府祕書長陳祥麟（中）和年度代言人艾瑞克（右）邀請旅客前來體驗。中央社
金門縣政府力推藍色公路遊程，有4家業者投入營運，縣府祕書長陳祥麟（中）和年度代言人艾瑞克（右）邀請旅客前來體驗。中央社

金門縣政府推廣藍色公路遊程，有4家業者投入營運，帶遊客乘坐遊艇客輪穿越金門大橋，船遊獅嶼等離島和廈門海岸風光，縣府將在4日登場的台北國際旅展行銷，打造旅遊亮點。

在縣府舉辦的2022金門地區藍色公路行銷資源盤點座談會及記者會中，邀請藝人艾瑞克擔任年度代言人。縣府秘書長陳祥麟致詞表示，自2021年起推動藍色公路遊程，已累積突破2萬人次，旅客統計非金門籍高達9成5，且獲國內知名票券網站KKDAY、KLOOK 5星好評。

陳祥麟表示，這代表金門這2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，藍色公路的轉型推動，在疫情逐步降溫、旅遊國內旅遊復甦，已成為旅遊新亮點。

綜合北金之星、金廈海運、平尚國際和玩美烈嶼4家業者的藍色公路遊程，遊艇客輪從水頭碼頭發船，穿越才剛通車的金門大橋，沿復興嶼、猛虎嶼前進，觀看大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆，從二膽島眺望廈門，遠觀廈門環島公路上的「一國兩制統一中國」統戰標語，經獅嶼，返回水頭碼頭。全程約1小時40分至2小時。

觀光處表示，4家業者費用在新台幣699到1200元間，如果遊客想體驗「類出國」，可以包船方式參與遊程，並提前3天向海關提出申請。

為了推廣藍色公路系列活動，縣府原訂今天起辦理2梯次藍色公路限定特色遊程和4場次藍色公路海上遊程體驗，包含體驗古裝、旗袍服裝體驗，走訪金門戰地古蹟，還可享用在地食材美食，消息一公布立刻秒殺，但因風浪過大，體驗時間延後。

此外，ITF台北國際旅展4日登場，縣府邀請金門藍色公路商家參與，推出超值旅展船票價，大力推廣金門藍色公路遊程。

金門大橋 旅展 廈門

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