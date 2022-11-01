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金門大橋災害搶救演練 2日深夜雙向封閉2小時
金門大橋10月30日下午3時通車，金門縣政府表示，縣府訂2日晚間10時管制大橋交通，辦理「金門大橋災害搶救演練」，雙向封閉2小時，請用路人注意。
金門縣政府發布新聞稿表示，為加強金門大橋災害搶救能量，使各相關單位人員熟悉應變作為，並提升應變技能，2日晚間10時至3日零時管制大橋交通，辦理災害搶救演練。
縣府觀光處表示，這次演練由消防局、警察局、觀光處、工務處及內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊共同辦理，在減少擾民原則下，於深夜辦理；演練設想情境為2輛車在橋上追撞，一輛起火，另一輛2人受傷送醫，演練封、解大橋交管，以及火災排除及傷員救護等應變作為。
觀光處長丁健剛表示，希望這次演練能讓相關單位人員熟悉搶救流程及技能，強化橫向聯繫，迅速、有效排除大橋災害狀況，並累積經驗作為未來縣府辦理常態性或複合型災害搶救演練的參考。
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