千人搬廟傳美談 潮州福安宮整建竣工11月2日開廟門

屏東潮州鎮信仰中心福安宮，近兩年前動員千餘人合力徒手搬遷，一改「路中廟」形勢，全新廟宇遷建完成，將於11月2日深夜11點15分入火安座開廟門。

潮州鎮長周品全表示，福安宮香火鼎盛，見證潮州發展，未來還可望成為潮州新地標，庇佑全民，福蔭潮庄。

潮州福安宮建成時間眾說紛紜，地方相傳，最早是日據時期神乩邱祥，奉神旨圈地種樹並安置石鎮而來，因日本政府禁止殖民地敬拜神祇，才以石鎮為神位。因香火鼎盛，幾經整建，原本榕樹下的小祠變成廟中廟，因都市發展道路開闢，還變成路中廟。

福安宮傳奇故事不少，早年種下的青榕源自鎮內瘧疾研究所，後來染病枯死被傳是天命功德圓滿，經擲筊請示福德正神，才在鎮內新榮里天營宮另覓青榕，循古禮移駕安植；多年前中山大學學生發起廢核行腳，還擲筊取得神尊應允參加反核；近兩年前福安宮再整建，因原位址屬道路用地引發風波，號召千餘人徒手搬遷，也傳為美談。