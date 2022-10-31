鼓勵施打疫苗 屏東縣3間全聯設雙疫苗接種站施打送好禮

今年度公費流感疫苗分2階段施打，第1階段截至10月27日，屏東縣逾10萬人接種，第2階段從11月1日起開放施打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，同時提供12到17歲青少年接種莫德納次世代追加劑，流感疫苗可與新冠肺炎疫苗同時接種，11月5日上午8點至11點，屏東火車站開設雙疫苗施打。

衛生局表示，提供民眾施打疫苗便利性、就近性，各鄉鎮衛生所在各社區活動中心及據點等地開設疫苗施打站，並與全聯福利中心合作，11月1日在屏東自由店及萬丹大順店，11月2日在屏東萬年店，下午5時至8時開設「雙疫苗接種站」（新冠＋流感），全聯公司加碼打疫苗送好禮，同時縣內175家合約院所及衛生所也有提供公費流感及各類新冠疫苗接種服務。

衛生局指出，為加速民眾完成疫苗接種，近期從10月27至29日在屏東縣立體育館開設疫苗施打站，莫德納次世代共施打2999人、幼兒BNT 54人、成人流感572人、幼兒流感25人、國小兒童流感補接種9人，成效良好，將再規畫11月10至12日、17至19日再次在體育館設疫苗施打站。

衛生局提醒，民眾盡速接種流感疫苗，民眾確診後3個月再打新冠疫苗，以延長體內抗體保護力，但確診後7天解除隔離，完成自主健康管理且症狀明顯緩解，經過醫師評估同意後即可接種流感疫苗，疫苗有保護，防護更升級。