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麻將最大黨萬聖節長輩關懷活動 場面熱鬧

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
麻將最大黨主席郭璽（右二）今天在高雄舉辦一項萬聖節長輩關懷活動，邀請社區失智老人前來同歡，長輩們特地盛裝打扮各種妖魔鬼怪前來「討糖」。記者劉學聖／攝影
麻將最大黨主席郭璽（右二）今天在高雄舉辦一項萬聖節長輩關懷活動，邀請社區失智老人前來同歡，長輩們特地盛裝打扮各種妖魔鬼怪前來「討糖」。記者劉學聖／攝影

以提倡正當麻將智能運動娛樂為理念的「麻將最大黨」，黨主席郭璽今天在高雄舉辦一項萬聖節長輩關懷活動，邀請社區失智老人前來同歡，長輩們不但特地盛裝打扮各種妖魔鬼怪前來「討糖」，還在牌桌上直接搭起「方城之戰」，場面十分熱鬧，也讓失智長輩體驗全新式休麻將館環境與設備。郭璽說，台灣麻將人口相當高，創黨目的在於著眼長照，盼讓銀髮族有正當休閒活動，此外也想推動國際競技，讓年輕孩子也能從事正當麻將活動，不用因社會觀感而偷偷摸摸。

從海軍退伍的郭璽過去從軍曾任職海軍司令部武獲室，因軍購弊案遭捲入尹清楓命案；近年又因潛艦國造被傳出軍火商利益糾紛。這兩年疫情期間，透過籌設休閒麻將館，開創斜槓新人生，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解。

麻將最大黨主席郭璽說，提倡國內正當麻將智能運動娛樂，不但可以減緩銀髮老年族群腦力退化速度，減輕政府財政負擔，達到關懷與長照目標，過去曾有長輩間打麻將，結果被警方以賭博罪送辦，這些老先生與老太太到麻將館打牌，純粹只是小賭怡情，打發時間，不是那種一擲千金的狂賭，政府卻把這些老人都當成危害社會的賭徒法辦，很不應該，麻將最大黨未來要發動公投，讓老人打麻將除罪化。

麻將最大黨主席郭璽（中）希望未來要發動公投，讓老人打麻將除罪化。記者劉學聖／攝影
麻將最大黨主席郭璽（中）希望未來要發動公投，讓老人打麻將除罪化。記者劉學聖／攝影
麻將最大黨主席郭璽希望未來要發動公投，讓老人打麻將除罪化。記者劉學聖／攝影
麻將最大黨主席郭璽希望未來要發動公投，讓老人打麻將除罪化。記者劉學聖／攝影
郭璽提倡國內正當麻將智能運動娛樂，可以減緩銀髮老年族群腦力退化速度，達到關懷與長照目標。記者劉學聖／攝影
郭璽提倡國內正當麻將智能運動娛樂，可以減緩銀髮老年族群腦力退化速度，達到關懷與長照目標。記者劉學聖／攝影

麻將最大黨 郭璽 海軍司令部

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