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學童遊戲中學英語 屏東縣外籍英語教師展成果

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣玉田國小外師Lucas（左三）來自加拿大，讓學童們從遊戲中學英語，輕鬆自在情境下學英語，從中愛上英文課。記者劉星君／攝影
屏東縣玉田國小外師Lucas（左三）來自加拿大，讓學童們從遊戲中學英語，輕鬆自在情境下學英語，從中愛上英文課。記者劉星君／攝影

屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展，邀請縣內12所具有英語及雙語辦學特色亮點的學校，以「外師 in 屏東，未來國際通」為主題，展出英語教學成果，玉田國小外師Lucas來自加拿大，讓學童們從遊戲中學英語，輕鬆自在情境下學英語，從中愛上英文課。

今天成果展，由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕，也有忠孝國小外籍教師Paul Thomas Andre帶領學生「帶式橄欖球」教學演示，英語融入音樂、體育等學科融合的教學能量。

玉田國小外師Lucas說，他很喜歡運動，設計趣味奧林匹克競賽，鼓勵學生們走出戶外，也能從遊戲中學英文。

玉田國小學生郭和叡說，學英文結合遊戲，上課變得有趣，英文單字也很容易記得起來。學生林芷妍也說，老師上課會讓我們玩些有趣的遊戲，上英文課不會太緊張，喜歡上英文課。

「語言不只是學習扎根的基礎，更是通往世界大門的鑰匙」，潘孟安說，縣府團隊109學年度起配合「2030雙語政策」，引進25名外籍英語教學人員加入英語教學，去年受疫情影響，仍不畏艱難成功引進34名外籍英語教學人員入校服務，今年續引進38名外籍英語教學人員入校，且引進人數仍穩定成長，未來全縣162所小學及34所高國中，將以校校有外師教學為里程碑。 

教育處表示，英語教學成果展能順利發表，本土協同教師亦功不可沒，本土協同教師投入，為外師與學生間搭起溝通橋梁，引領學生進入英語領域，同時也讓學生看到世界的樣貌。

屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展ㄝ由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展ㄝ由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展ㄝ由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展ㄝ由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕。記者劉星君／攝影

屏東縣 小學 團隊

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