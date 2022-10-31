學童遊戲中學英語 屏東縣外籍英語教師展成果

屏東縣府今舉行110學年度外籍英語教師教學成果展，邀請縣內12所具有英語及雙語辦學特色亮點的學校，以「外師 in 屏東，未來國際通」為主題，展出英語教學成果，玉田國小外師Lucas來自加拿大，讓學童們從遊戲中學英語，輕鬆自在情境下學英語，從中愛上英文課。

今天成果展，由長榮百合國小師生，帶來精彩的英語歌謠揭開序幕，也有忠孝國小外籍教師Paul Thomas Andre帶領學生「帶式橄欖球」教學演示，英語融入音樂、體育等學科融合的教學能量。

玉田國小外師Lucas說，他很喜歡運動，設計趣味奧林匹克競賽，鼓勵學生們走出戶外，也能從遊戲中學英文。

玉田國小學生郭和叡說，學英文結合遊戲，上課變得有趣，英文單字也很容易記得起來。學生林芷妍也說，老師上課會讓我們玩些有趣的遊戲，上英文課不會太緊張，喜歡上英文課。

「語言不只是學習扎根的基礎，更是通往世界大門的鑰匙」，潘孟安說，縣府團隊109學年度起配合「2030雙語政策」，引進25名外籍英語教學人員加入英語教學，去年受疫情影響，仍不畏艱難成功引進34名外籍英語教學人員入校服務，今年續引進38名外籍英語教學人員入校，且引進人數仍穩定成長，未來全縣162所小學及34所高國中，將以校校有外師教學為里程碑。