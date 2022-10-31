高市府串聯近百廠商15大專 成立半導體S廊帶大聯盟

高市府今天串聯百家廠商及15所大專院校，成立半導體S廊帶產學大聯盟；針對半導體人才，行政院副院長沈榮津說，中央地方會共同努力確保人才充足，作為護國群山重要後盾。

為營造投資環境並提供投資廠商服務，高雄市政府串聯近百家進駐廠商及15所大專院校，今天宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，由沈榮津、高雄市長陳其邁率眾企業共同宣告展開合作。

沈榮津說，高雄有路竹、橋頭和正在籌設的楠梓產業科學園區，一路往南連接到半導體材料和石化產業聚落，形成南台灣半導體S廊帶，如今國際大廠相繼規劃投資進駐，料將能帶動高雄經濟，中央地方也會持續努力，確保半導體人才充足，預計每年新培育1萬名半導體人才，成大、中山也相繼成立半導體學院，作為半導體護國群山重要後盾。

陳其邁指出，隨面對地緣政治改變，半導體產業未來將面臨更多挑戰，高市府結合產官學從人才、技術創新研發到育成，縮短投資所需時間、降低企業風險，結合高雄既有完整傳統產業，縮短產業鏈，塑造完整且強韌的半導體生態系，也盼帶動傳產轉型，市府更成立半導體S廊帶服務中心，單一窗口應對企業所有需求，成為企業最有效率、值得信賴的夥伴。

高雄市副市長羅達生說明，市府透過「半導體S廊帶產學大聯盟」成立，藉由公私協力共構產業、空間、人才及國際4大連結，以達到專業人才培育、產業空間布局、國際合作、技術研發、新創育成及永續發展等目標，帶領高雄邁向轉型起飛。

高雄市政府發布新聞訊息指出，半導體S廊帶產學大聯盟，集結產業鏈上13個園區、97家廠商及15所大專院校，今天活動中由中山大學半導體及重點科技研究學院和成功大學智慧半導體及永續製造學院，針對半導體產業人才布局與展望報告，以創新專法與產業合作，培育半導體產業高階人才，推動半導體產業永續發展。