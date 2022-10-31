快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

高市府串聯近百廠商15大專 成立半導體S廊帶大聯盟

中央社／ 高雄31日電

高市府今天串聯百家廠商及15所大專院校，成立半導體S廊帶產學大聯盟；針對半導體人才，行政院副院長沈榮津說，中央地方會共同努力確保人才充足，作為護國群山重要後盾。

為營造投資環境並提供投資廠商服務，高雄市政府串聯近百家進駐廠商及15所大專院校，今天宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，由沈榮津、高雄市長陳其邁率眾企業共同宣告展開合作。

沈榮津說，高雄有路竹、橋頭和正在籌設的楠梓產業科學園區，一路往南連接到半導體材料和石化產業聚落，形成南台灣半導體S廊帶，如今國際大廠相繼規劃投資進駐，料將能帶動高雄經濟，中央地方也會持續努力，確保半導體人才充足，預計每年新培育1萬名半導體人才，成大、中山也相繼成立半導體學院，作為半導體護國群山重要後盾。

陳其邁指出，隨面對地緣政治改變，半導體產業未來將面臨更多挑戰，高市府結合產官學從人才、技術創新研發到育成，縮短投資所需時間、降低企業風險，結合高雄既有完整傳統產業，縮短產業鏈，塑造完整且強韌的半導體生態系，也盼帶動傳產轉型，市府更成立半導體S廊帶服務中心，單一窗口應對企業所有需求，成為企業最有效率、值得信賴的夥伴。

高雄市副市長羅達生說明，市府透過「半導體S廊帶產學大聯盟」成立，藉由公私協力共構產業、空間、人才及國際4大連結，以達到專業人才培育、產業空間布局、國際合作、技術研發、新創育成及永續發展等目標，帶領高雄邁向轉型起飛。

高雄市政府發布新聞訊息指出，半導體S廊帶產學大聯盟，集結產業鏈上13個園區、97家廠商及15所大專院校，今天活動中由中山大學半導體及重點科技研究學院和成功大學智慧半導體及永續製造學院，針對半導體產業人才布局與展望報告，以創新專法與產業合作，培育半導體產業高階人才，推動半導體產業永續發展。

半導體 高雄市長 陳其邁

延伸閱讀

高捷黃線機廠動工 陳其邁：進度只能超前不能落後

陳其邁趕場成立前興苓後援會 陳光復跨海助講兼拉票

睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道

陳其邁大岡山造勢 「5000張椅子不夠坐」

相關新聞

高捷黃線選前動土 引藍綠政治攻防

高市府今天舉辦捷運黃線機廠動土典禮，宣告高雄將迎來第三條捷運。藍營高雄市議員黃紹庭批，市府特地在選前舉辦黃線動土，根本是...

影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，鄰近大林蒲局民餘怒未消，今早起在中油大門旁搭帳棚準備長期抗爭...

同黨前輩展氣度 「還沒決定投誰的，集中選票挺湯詠瑜」

高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅）因人口流失減1席，8搶5格外激烈，昨晚在高雄市長陳其邁前金、新興、苓雅後援會成立大...

千人搬廟傳美談 潮州福安宮整建竣工11月2日開廟門

屏東潮州鎮信仰中心福安宮，近兩年前動員千餘人合力徒手搬遷，一改「路中廟」形勢，全新廟宇遷建完成，將於11月2日深夜11點...

鼓勵施打疫苗 屏東縣3間全聯設雙疫苗接種站施打送好禮

今年度公費流感疫苗分2階段施打，第1階段截至10月27日，屏東縣逾10萬人接種，第2階段從11月1日起開放施打，對象為5...

鼓山輪渡站全新候船室人潮擠爆 議員批：缺標示、沒引導

高雄鼓山魚市場斥資逾億改造，有「全台最美魚市場」稱號，一旁的鼓山輪渡站全新候船室也在本月20日啟用，偌大空間聲稱可容納4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。