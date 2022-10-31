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鼓山新候船室排隊動線不明挨批 輪船公司：加強規劃

中央社／ 高雄31日電

高雄鼓山輪渡站候船室20日新啟用，卻因內部排隊動線、船票價錢標示不清遭批評。輪船公司表示，昨天是因遇上廟會活動人潮較平常多，未來也將加強排隊動線規劃、公告。

根據輪船公司資訊，高雄旗津渡輪鼓山輪渡站因腹地有限，造成多數搭船行人需沿路邊步道排隊，對於年長及行動不便者相當不便。20日鼓山魚市場內全新行人專用候船室啟用，與機車分流，室內容量至少可達450人，並設有3道驗票閘門，提昇輪渡站服務效率。

不過民進黨高雄市議員簡煥宗昨天在臉書發文批評，輪渡站內觀光客多，但排隊動線缺乏規劃，沒有紅龍柱、告示牌等指引，現場也沒有人引導，浪費了眾人辛苦爭取改善的候船空間。

簡煥宗今天接受中央社記者電訪表示，自己昨天接近中午時前往搭船，就有不少民眾想進候船室，卻與前往鼓山魚市場的民眾動線打結；此外候船室內也沒有好好利用空間規劃動線，排隊民眾相當凌亂，到下午再次搭船時仍是如此。

簡煥宗說，昨天自己在現場僅看到2名工作人員面對上百名遊客，難以有效疏導，而且現場也沒有乘船金額告示，初次到訪的觀光客想要投幣還要苦找工作人員詢問，場面混亂；加上因渡輪是旗津民眾出入重要交通工具，希望能增設旗津人專用通道。

對此輪船公司表示，昨天因適逢旗津天后宮媽祖繞境，因此乘船旅客比一般假日還要多，約在下午2時達到高峰，但後來加派專門疏運行人的渡輪後，已順利疏散人潮；未來週末旗津－鼓山間除了固定的4艘輪船，也將另有1艘輪船在人多時專門疏運行人。

輪船公司指出，新的候船室有3個閘道口，但不少民眾尚未習慣，昨天有派員加強宣導，未來也會加強排隊動線規劃；至於旗津民眾專屬通關閘道，因為分析發現旗津人多騎乘機車出入，較少有行人進入候船室，因此未來將另外告示，旗津人可以直接找站務人員，即可優先通關。

民進黨

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