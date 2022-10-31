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站東路通車上班首日 高市交通局：車流車速正常

中央社／ 高雄31日電

高雄火車站旁站東路29日通車，今天是首個上班日，高雄市交通局觀察監測，截至下午車流、車速正常穩定。交通局今天表示，會持續觀察車流變化，持續優化調整周邊交通設施。

原貫通高雄車站南北兩側的中博高架橋去年拆除後，改由站西路、站東路串接南北兩側交通，站西路在拆橋後即通車，站東路則於29日通車。

不過，站西路原本雙向通車，在站東路啟用後均改為單行道，有民眾認為不習慣。市府為站東路設置大量改道牌面、標示導引等，並增加警義交人力維持交通。今天是站東路通車的首個上班日，高雄市交通局今天對中央社記者表示，今天截至下午2時許，車流、車速正常順暢。

交通局長張淑娟表示，29日通車的站東路經過一天半運行，目前交通狀況維持穩定。感謝用路人遵循標誌、標線、號誌及路口執勤員警指揮，配合站東路、站西路配對單行動線改變，確保行車安全與順暢。

交通局也會同警察局在上班尖峰時間實地現勘車站周邊沿線人車通行與號誌運作情形，並檢視站區公車轉乘及導引狀況。後續觀察車流變化，優化調整周邊交通設施，確保維持站區人車聯外動線安全、效率及轉乘便利。

高雄市 警察

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