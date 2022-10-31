快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大林蒲居民在廠外搭帳棚長期抗爭，警方到廠警戒。記者王昭月／攝影
大林蒲居民在廠外搭帳棚長期抗爭，警方到廠警戒。記者王昭月／攝影

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，鄰近大林蒲局民餘怒未消，今早起在中油大門旁搭帳棚準備長期抗爭，但因帳棚搭在道路紅線上觸法，遭警方告誡。

自救會成員說，自己的家園自己站出來救，中油螺絲鬆脫，不時發生工安事故，與中油為鄰很「衰小」，他們不是不願遷村，但遷村條件實在太差，大家蓋章後，恐怕就負債流落街頭，政府應從優從速解決。

中油大林廠上周四發生工安事故，市長陳其邁要求中油一周內需提出報告，徹底檢討，高市勞工局表示，局方近日都派人入廠加強勞檢，截至目前，尚未看到中油送進檢討報告。

今早含大林蒲反遷村自救會長黃焜育在內，有10多名居民冒著細雨到中油搭帳棚抗爭，人數不多，在地62歲張姓居民自發性到場，他說，大林蒲原是風水寶地，有長輩曾活到100多歲，後來十大建設啟動，工業區相繼進駐，汙染產生，居民罹癌率高，他家就三人罹癌，近期工安事故多，更是無法安居。

到場聲援的林園區一名退休教師指，氫氣屬一級危險物，照規定每年需至少做一次非破壞檢測，中油究竟有無落實？大林蒲反遷村自救會長黃焜育說，他們很善良，並未大肆動員陳抗，不想發生衝突，今天到場居民都是自發性站出來，除表達對中油的不滿，也順便監督。

黃表示，中油螺絲鬆脫，對大林蒲沿海六里居民而言是不定時炸彈，一廠炸裂可能就連環爆。居民與中油當鄰居很「衰小」，市府更是沒作為，遷村條件奇差，居民認為不划算，提出的訴求又未獲同意，才不願遷離，「你政府要人家遷，最起碼不能讓大家負債，如此卑微的要求，政府都做不到，任由中油這顆不定時炸彈一爆再爆」，我們跟中油勢不兩立，今天不是遷村，就是要遷廠」。

大林蒲居民在廠外搭帳棚長期抗爭，警方到廠警戒。記者王昭月／攝影
大林蒲居民在廠外搭帳棚長期抗爭，警方到廠警戒。記者王昭月／攝影
大林蒲反遷村自救會長黃焜育表示，中油螺絲鬆脫，是不定時炸彈，與中油為鄰很「衰小」。記者王昭月／攝影
大林蒲反遷村自救會長黃焜育表示，中油螺絲鬆脫，是不定時炸彈，與中油為鄰很「衰小」。記者王昭月／攝影

中油 工安

延伸閱讀

陳其邁連夜關心大林蒲 柯志恩促市府應更積極

柯志恩赴中油煉油廠 批高雄的「公安治安都破功」

影／中油董事長李順欽道歉 爆炸原因初判是管線破裂

中油大林廠副廠長鞠躬道歉 「無法保證以後不再事故」居民氣炸

相關新聞

高捷黃線選前動土 引藍綠政治攻防

高市府今天舉辦捷運黃線機廠動土典禮，宣告高雄將迎來第三條捷運。藍營高雄市議員黃紹庭批，市府特地在選前舉辦黃線動土，根本是...

影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，鄰近大林蒲局民餘怒未消，今早起在中油大門旁搭帳棚準備長期抗爭...

千人搬廟傳美談 潮州福安宮整建竣工11月2日開廟門

屏東潮州鎮信仰中心福安宮，近兩年前動員千餘人合力徒手搬遷，一改「路中廟」形勢，全新廟宇遷建完成，將於11月2日深夜11點...

鼓勵施打疫苗 屏東縣3間全聯設雙疫苗接種站施打送好禮

今年度公費流感疫苗分2階段施打，第1階段截至10月27日，屏東縣逾10萬人接種，第2階段從11月1日起開放施打，對象為5...

鼓山輪渡站全新候船室人潮擠爆 議員批：缺標示、沒引導

高雄鼓山魚市場斥資逾億改造，有「全台最美魚市場」稱號，一旁的鼓山輪渡站全新候船室也在本月20日啟用，偌大空間聲稱可容納4...

高捷黃線機廠動工 陳其邁：進度只能超前不能落後

高雄捷運黃線機廠統包工程今天動土祈福，高雄市長陳其邁表示，這象徵黃線正式起跑，預計在2028年完工營運，未來將串連亞灣區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。