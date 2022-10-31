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影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭
中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，鄰近大林蒲局民餘怒未消，今早起在中油大門旁搭帳棚準備長期抗爭，但因帳棚搭在道路紅線上觸法，遭警方告誡。
自救會成員說，自己的家園自己站出來救，中油螺絲鬆脫，不時發生工安事故，與中油為鄰很「衰小」，他們不是不願遷村，但遷村條件實在太差，大家蓋章後，恐怕就負債流落街頭，政府應從優從速解決。
中油大林廠上周四發生工安事故，市長陳其邁要求中油一周內需提出報告，徹底檢討，高市勞工局表示，局方近日都派人入廠加強勞檢，截至目前，尚未看到中油送進檢討報告。
今早含大林蒲反遷村自救會長黃焜育在內，有10多名居民冒著細雨到中油搭帳棚抗爭，人數不多，在地62歲張姓居民自發性到場，他說，大林蒲原是風水寶地，有長輩曾活到100多歲，後來十大建設啟動，工業區相繼進駐，汙染產生，居民罹癌率高，他家就三人罹癌，近期工安事故多，更是無法安居。
到場聲援的林園區一名退休教師指，氫氣屬一級危險物，照規定每年需至少做一次非破壞檢測，中油究竟有無落實？大林蒲反遷村自救會長黃焜育說，他們很善良，並未大肆動員陳抗，不想發生衝突，今天到場居民都是自發性站出來，除表達對中油的不滿，也順便監督。
黃表示，中油螺絲鬆脫，對大林蒲沿海六里居民而言是不定時炸彈，一廠炸裂可能就連環爆。居民與中油當鄰居很「衰小」，市府更是沒作為，遷村條件奇差，居民認為不划算，提出的訴求又未獲同意，才不願遷離，「你政府要人家遷，最起碼不能讓大家負債，如此卑微的要求，政府都做不到，任由中油這顆不定時炸彈一爆再爆」，我們跟中油勢不兩立，今天不是遷村，就是要遷廠」。
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