影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日因氫氣外洩爆炸起火，鄰近大林蒲局民餘怒未消，今早起在中油大門旁搭帳棚準備長期抗爭，但因帳棚搭在道路紅線上觸法，遭警方告誡。

自救會成員說，自己的家園自己站出來救，中油螺絲鬆脫，不時發生工安事故，與中油為鄰很「衰小」，他們不是不願遷村，但遷村條件實在太差，大家蓋章後，恐怕就負債流落街頭，政府應從優從速解決。

中油大林廠上周四發生工安事故，市長陳其邁要求中油一周內需提出報告，徹底檢討，高市勞工局表示，局方近日都派人入廠加強勞檢，截至目前，尚未看到中油送進檢討報告。

今早含大林蒲反遷村自救會長黃焜育在內，有10多名居民冒著細雨到中油搭帳棚抗爭，人數不多，在地62歲張姓居民自發性到場，他說，大林蒲原是風水寶地，有長輩曾活到100多歲，後來十大建設啟動，工業區相繼進駐，汙染產生，居民罹癌率高，他家就三人罹癌，近期工安事故多，更是無法安居。

到場聲援的林園區一名退休教師指，氫氣屬一級危險物，照規定每年需至少做一次非破壞檢測，中油究竟有無落實？大林蒲反遷村自救會長黃焜育說，他們很善良，並未大肆動員陳抗，不想發生衝突，今天到場居民都是自發性站出來，除表達對中油的不滿，也順便監督。