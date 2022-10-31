小港機場復飛多航線 高市接待踩線團宣傳南進南出

國境解封後，高雄觀光局加速與航空公司協調，小港機場已陸續復飛越南、日本、中國、菲律賓等7條航線；11月起台灣多家航空業者也將復飛日、韓等航線，高雄天際線將恢復熱鬧。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，近日小港國際機場已陸續復飛越南、日本、中國及香港、菲律賓等地共7條航線，包括越捷航空復飛河內、胡志明航線，中華航空復飛菲律賓、華信航空復飛廈門及國泰航空，以及香港快捷復飛香港等。

觀光局指出，11月起長榮航空、台灣虎航等多家航空業者，也將復飛日本與韓國各地航線及包機產品，高雄的天際線自年底起，將會恢復以往熱鬧。

為推廣南進南出旅遊行程，觀光局也安排越南踩線團訪高，日前接待越南國家旅遊局代表及越南的旅行社組成的踩線團，席間互動熱絡，彼此尋求合作商機。

為讓越南踩線團留下深刻印象，觀光局除安排走訪亞洲新灣區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、大港倉410、棧貳庫等景點，也前往佛陀紀念館與蓮池潭等傳統文化景點，還體驗水岸輕軌及愛之船等。

觀光局長周玲妏表示，國境開放後，首波復飛航班多以北部機場為主，對於南部民眾仍有不便，此次高雄觀光局與交通部觀光局合作，邀越南國家旅遊局及旅遊業者踩線團走訪高雄，並從小港國際機場進出，宣傳高雄觀光。

周玲妏說，希望鼓勵越南旅遊業者，多利用小港國際機場包裝南進南出或北進南出、南進北出的旅遊產品，讓更多越南遊客造訪高雄。