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愛河「聊療漂漂河」謝幕 創大型裝置最長展期紀錄

中央社／ 高雄31日電

高市府在愛河灣舉辦「聊療漂漂河」，展出6座高雄人所創作的明星貼圖水上充氣裝置，時間長達3個月，在昨天功成身退，創下大型裝置最長展期紀錄，展現台灣IP無限可能。

施工團隊在愛河灣前列隊敬禮，向6座充氣裝置道別。高雄市政府舉辦「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」在昨天正式謝幕，貼圖明星貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PPmini小小企鵝6座水上大型充氣裝置結束展示，不少粉絲趁著最後一個週末，與裝置拍照留念。

高雄市政府文化局今天透過新聞稿指出，這次「台灣IP‧高雄原創」著重推廣行銷，聚焦台灣本土圖像創作，展現台灣原創IP競爭力，從平面到實體、從虛擬到實體看見，圖像創作的多元可能；LINE貼圖與高雄市政府的合作，更寫下台灣IP新里程碑。

文化局指出，充氣裝置在夏季不穩定的氣候下，在水上擺放長達3個月，水下作業、風力風壓及日常維護等，對團隊都是相當大的挑戰，仍創下全台戶外大型充氣裝置同一地點擺放期間最長的紀錄，未來市府也會持續積極推動圖像授權的多元運用，讓大家看見高雄深厚的原創IP能量。

高雄市長陳其邁表示，因應文博會、台灣設計展兩大盛事，市府攜手LINE貼圖，邀6名高雄創作者所創「台灣IP」超人氣貼圖明星，陸續推出輕軌聊療號、聊療杯、來聊療原創貼圖、限定一卡通和最受歡迎的聊療漂漂河裝置，非常感謝各方支持與協助，一起在愛河灣創造美好回憶，展現台灣IP的無限可能。

副市長史哲指出，施工團隊從硬體平台施作充氣，陸地測試到水下作業，從前置準備、布料裁切與場域挑選、風向及風切評估到現場的充氣與安裝等都是辛苦的挑戰，尤其在夏季氣候多變的條件下，面對颳風下雨、颱風環流，團隊都要隨時緊盯這6個孩子的狀況，非常謝謝所有人一同成就今年夏天最大場的療癒活動，寫下台灣IP圖像授權展示的新紀元。

貼圖 高雄市長 團隊

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