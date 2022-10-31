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鼓山輪渡站全新候船室人潮擠爆 議員批：缺標示、沒引導

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
鼓山輪渡站全新候船室啟用10多天，但缺乏相關標示、動線引導，昨天爆量的乘客擠成一團。記者林巧璉／翻攝
鼓山輪渡站全新候船室啟用10多天，但缺乏相關標示、動線引導，昨天爆量的乘客擠成一團。記者林巧璉／翻攝

高雄鼓山魚市場斥資逾億改造，有「全台最美魚市場」稱號，一旁的鼓山輪渡站全新候船室也在本月20日啟用，偌大空間聲稱可容納400人。但市議員轟，現場無標示、引導，昨天適逢假日大批民眾擠成一團，連旗津人都找不到專用閘門，「努力爭取經費改建卻沒有配套，讓人無法接受！」輪船公司表示，標示牌正在製作中，今天會貼上地貼引導民眾。

綠營議員簡煥宗指出，候船室啟用10天，刷卡閘門缺乏相關標示，包括旗津人專用道、投幣金額等，「要投幣的旅客一頭霧水，不少人擠在閘門口面面相覷，這是什麼服務！」連最基本的紅龍、告示牌引導都沒做，新候船室是大家努力爭取的資源，候船空間改善後，相關服務卻沒跟上，候車空間都被浪費了。

輪船公司董事長黃淑美表示，今天也會緊急貼上地貼，讓乘客分辨動線。昨天適逢旗津天后宮祈福活動，渡輪搭乘人數暴增，共有2萬6千人次。加上不少人一早就想來逛魚市場，但魚市場下午2點才開門，民眾都在候船室休憩。自己緊急到場在閘門口放置紅龍，往後會加強員工訓練。閘門的標示、說明牌都在趕工中，製作完成就會裝上讓人一目暸然。

簡煥宗痛批，昨天有乘客卡在閘門口進退兩難，輪船公司連最基本的閘門、動線標示都沒做，應急可以在地面上黏貼膠帶或擺設紅龍。自己昨天早上已經提醒輪船公司，但到下午再去看仍未改善，只見更多乘客擠成一團，排隊人潮已經蔓延到戶外的黑輪攤。想進去魚市場的遊客也不得其門而入，以為魚市場已經客滿進不去，殊不知人潮都是在等搭渡輪的。

全新候船室採人車分離，行人乘客從候車室步出，與機車、自行車分開，交通局日前記者會說，這可讓行人更安全，過去候船室僅能容納約30人左右，新的空間約400平方公尺，同時容納400人沒有問題，空間寬敞舒適，改善過去候船室小，每到人潮多時遊客需在大太陽下等車，相當炙熱。但啟用10多天，後續相關標示仍未跟上，排隊隊伍仍蔓延到戶外。

鼓山輪渡站全新候船室啟用10多天，但缺乏相關標示、動線引導，昨天爆量的乘客擠成一團。記者林巧璉／翻攝
鼓山輪渡站全新候船室啟用10多天，但缺乏相關標示、動線引導，昨天爆量的乘客擠成一團。記者林巧璉／翻攝
鼓山輪渡站全新候船室本月20日啟用，新的空間約400平方公尺，聲稱可容納400人，但議員批無相關引導浪費爭取不易的資源。記者林巧璉／攝影
鼓山輪渡站全新候船室本月20日啟用，新的空間約400平方公尺，聲稱可容納400人，但議員批無相關引導浪費爭取不易的資源。記者林巧璉／攝影

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