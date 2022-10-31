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高捷黃線機廠動工 陳其邁：進度只能超前不能落後

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁致詞時感謝中央支持，也感謝捷運局同仁的努力。記者林巧璉／攝影
高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁致詞時感謝中央支持，也感謝捷運局同仁的努力。記者林巧璉／攝影

高雄捷運黃線機廠統包工程今天動土祈福，高雄市長陳其邁表示，這象徵黃線正式起跑，預計在2028年完工營運，未來將串連亞灣區、都會核心區和澄清湖、鳳山五甲前鎮等區。陳其邁也現場下達「只能超前不能落後」的命令。

行政院副院長沈榮津今天也出席動土典禮，他大讚陳其邁緊緊緊，讓全國大廠商紛紛到高雄插旗，可見機會是留給準備好的人。「我也是陳其邁電話騷擾的對象之一，有時是晚上10點、11點，不然就是早上6、7點。」沈榮津此話一出現場議員候選人紛紛大笑，陳其邁笑著拱手致意。

黃線總經費1440億元，高雄需負擔600億，除黃線外，高雄也有小港林園線、岡山路竹延伸線和輕軌建設。外界關注高雄軌道建設四線齊發經費哪裡來？陳其邁說，隨著捷運發展，將帶動更多周邊的發展。市府有組成捷運財政規畫小組，上任後積極推動TOD（大眾運輸導向的開發），包括O4站、建軍站等，都會先行規畫開發，這些經費會挹注捷運建設。

未來捷運黃線班距為5分鐘一班，採全自動駕駛系統，一列車有3車廂，預計有25列車，每列車可容納440人。副市長林欽榮說，遇到緊急、節慶狀況可以90秒就發一班車。全線23座車站，除Y1車站為高架車站外，其餘皆為地下車站。目前規畫10個聯合開發案，包括Y3澄清湖、Y4長庚醫院、Y18衛武營周邊和Y10民族站等。

民進黨台中市長參選人蔡其昌日前接受媒體專訪提及，台中捷運藍線比高捷黃線更早規畫，但這四年來進度落後，黃線已要動工，但藍線還在原地踏步。今天媒體聯訪時陳其邁被問及此事，他說，自己不清楚台中的做法，但在高雄以2年拚4年，上任後從綜合規畫到環境影響評估，一直到基本設計、細部設計等全由副市長林欽榮親自領軍。

陳其邁也補充，小港林園線在短短1年10月就完成可行性研究、綜規、環評等，約在今年底或明年初就可以動工。「我們就是很拚，也實實在在做事。」林欽榮說，能在短時間內超前進度是有「撇步」的，捷運局拚命把很多進度同步進行，中央開完會回到高雄就立即調整，抓緊時間。

高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁、行政院副院長沈榮津、議長曾麗燕等人出席動土典禮。記者林巧璉／攝影
高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁、行政院副院長沈榮津、議長曾麗燕等人出席動土典禮。記者林巧璉／攝影
高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁（右二）、行政院副院長沈榮津（中）出席動土典禮、贈車儀式。記者林巧璉／攝影
高捷黃線機廠今動土，高雄市長陳其邁（右二）、行政院副院長沈榮津（中）出席動土典禮、贈車儀式。記者林巧璉／攝影

陳其邁 高捷 沈榮津

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