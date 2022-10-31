綠委李昆澤居中協調 高雄市民澄清湖入園免費再延3年

立委李昆澤、邱議瑩近日邀水公司、交通部觀光局、高雄市觀光局等官員開協調會，各方同意高雄市民免費進澄清湖再延續3年，持續到114年9月17日，同時爭取交通部觀光局投入更多經費進行澄清湖景觀設施新建、改建，充實觀光資源。

高雄市觀光局長周玲妏、交通部觀光局副局長長林信任、台灣自來水公司副總經理王明孝、第七區管理處處長邱憲龍等人都出席協調會。

李昆澤說，爭取免費入園關鍵在於，因為過去收入園費要支應澄清湖維護改善等費用，澄清湖是由中央自來水公司進行管理，他向中央交通部觀光局爭取包括澄清湖生態維持改善、路面整修維護、公廁改善、吊橋維修改善等經費，9年來成功爭取交通部觀光局投入1億元經費進行澄清湖生態改善與觀光建設，促成9年免費入園。