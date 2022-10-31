聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠委李昆澤居中協調 高雄市民澄清湖入園免費再延3年
立委李昆澤、邱議瑩近日邀水公司、交通部觀光局、高雄市觀光局等官員開協調會，各方同意高雄市民免費進澄清湖再延續3年，持續到114年9月17日，同時爭取交通部觀光局投入更多經費進行澄清湖景觀設施新建、改建，充實觀光資源。
高雄市觀光局長周玲妏、交通部觀光局副局長長林信任、台灣自來水公司副總經理王明孝、第七區管理處處長邱憲龍等人都出席協調會。
李昆澤說，爭取免費入園關鍵在於，因為過去收入園費要支應澄清湖維護改善等費用，澄清湖是由中央自來水公司進行管理，他向中央交通部觀光局爭取包括澄清湖生態維持改善、路面整修維護、公廁改善、吊橋維修改善等經費，9年來成功爭取交通部觀光局投入1億元經費進行澄清湖生態改善與觀光建設，促成9年免費入園。
李昆澤指出，基於與地方合作互惠，爭取高雄市民進澄清湖免費入園，第一次約期是從102年9月18日開始，3次續約由他全力促成，日前再次開協調會，成功爭取延續免費入園的措施，水公司同意將交換新約再延續3年，持續至114年9月17日，已要求自來水公司盡速與市府續約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言