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活化公墓土地再利用 屏縣府打造北興光電球場一地多用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，縣長潘孟安與至正國中籃球隊學生們。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，縣長潘孟安與至正國中籃球隊學生們。記者劉星君/攝影

屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，該球場除了設計風雨籃球場外，尚有網球場、排球場，另規畫親子共融空間、成人體健設施、園區步道、以及光電汽機車停車場等，採「一地多用」概念，成為多元複合式空間環境，提供民眾優質休閒運動環境，賦予光電城市公園新樣貌。

第15公墓原位在崇蘭舊圳渠道旁邊，以往傳統公墓大多缺乏規畫與管理不善，不僅雜草叢生或遭人傾倒廢棄物，造成環境髒亂，更嚴重影響生態景觀。

屏東縣府為改善生態環境，提升生活品質，重塑都市景觀，第15公墓遷葬廢墓後，去年8月中旬完成招商，規畫約1.6公頃墓地設置北興光電球場，在打破舊有光電設施刻板概念，充分利用太陽能板下閒置空間，結合創能設施及提供民眾運動休閒空間，轉型為貼近民眾生活需求的公園綠地。

縣長潘孟安說，北興光電球場前身為屏東市第 15 公墓，早在日治時期即已存在，迄今有近百年歷史，公墓面積約7806坪，屏東市公所在1996年宣布禁葬。但一直以來沉痾的公墓士地，容易成為治安死角，周遭環境讓一般民眾卻步。

潘孟安說，2017年12月，屏東市公所辦理遷葬整地，並規畫土地活化再利用，部分公墓士地除 2020年7月整建為屏東市清潔隊新建大樓，其他公墓範圍則由屏東縣政府招標。去年8月，屏東縣政府完成北興光電球場招標案，寶島陽光再生能源集團旗下玉衡能源得標，規畫約 1.6公頭土地，設置光電風雨球場暨民眾休憩設施。

寶島陽光再生能源集團執行長左昭德說，去年興建完工高樹光電示範區，為屏東綠電供給貢獻心力，今年再為屏東市民新增休閒遊憩及運動活動空間，寶島陽光再生能源的永續發展目標是活化土地、兼顧社區發展與社會共融，未來寶島陽光再生能源也將繼續積極投人，期許能與屏東攜手，朝更宏遠的綠能目標邁進，國内邁向能源轉型的道路上，為屏東再樹立新典範。

至正國中籃球隊長9年級學生黃林毅傑說，學校球場是大家共用，現今學校附近多了一處風雨球場，增加練習空間。

縣府民政處強調，設置北興光電球場除了公墓轉型綠美化宜居環境、推廣綠能發展外，更優化民眾運動及休閒空間。期望能藉由民間企業出資興建太陽光電設施的「一地多用」合作示範模式，希望未來更多單位參與投入，創造民眾、企業與政府的三贏，讓屏東朝生態永續的宜居城市再邁進一步。

屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，至正國中籃球隊學生們，在剛啟用的籃球場練球。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，至正國中籃球隊學生們，在剛啟用的籃球場練球。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，至正國中籃球隊學生們，在剛啟用的籃球場練球。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今正式啟用，至正國中籃球隊學生們，在剛啟用的籃球場練球。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今舉行啟用典禮。記者劉星君/攝影
屏東縣政府為活化公墓土地再利用，在原屏東市第15公墓設置「北興光電球場」今舉行啟用典禮。記者劉星君/攝影

再生能源 潘孟安

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