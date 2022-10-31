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搶救南部校園捐血量 必勝客推出捐250就送6吋pizza

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
捐血中心與必勝客pizza合作，從11月1日到12月9日，推出「捐血必勝活動」，凡至嘉南高屏各地指定學校捐血250cc，就送6吋pizza兌換券1張。圖／捐血中心提供
捐血中心與必勝客pizza合作，從11月1日到12月9日，推出「捐血必勝活動」，凡至嘉南高屏各地指定學校捐血250cc，就送6吋pizza兌換券1張。圖／捐血中心提供

雖然目前疫情穩定，但國內捐血數量仍未完全回升，特別是年輕族群捐血量大減。捐血中心必勝客pizza合作，從11月1日到12月9日，推出「捐血必勝活動」，凡至嘉南高屏各地指定學校捐血250cc，就送6吋pizza兌換券1張。

捐血中心指出，上半年受新冠疫情影響，學校多採取遠距教學，校園內空蕩蕩，捐血中心也無法派捐血車到校園舉辦捐血活動；數據顯示首捐族中有8成是學生，校園捐血是很多人與捐血的接觸點，2021年南部地區（嘉南高屏）17到20歲的捐血人次有2萬9577人，到2022年只剩下2萬471人，較前一年減少3成人數。

針對這種情況，必勝客端出熱血專案，希望吸引年輕的首捐族響應，藉由第一次捐血，進而養成持續捐血的習慣。已有17年捐血資歷，南區必勝客經理郭承峰表示，目前可捐血年齡是17歲到65歲，發起捐血必勝活動，讓pizza隨著捐血車進入校園，透過經典口味pizza鼓勵年輕學子揪團參與捐血，讓熱血行動能向下紮根。

Pizza hut「捐血必勝專案」，活動期間：11月1日至12月9日，活動內容：至南部(嘉南高屏)指定校園捐血場次，捐血即可獲得6吋個人披薩兌換券乙張，使用期限至112年1月12日(國定假日不適用)。

合作捐血場次，詳見台南、高雄捐血中心網站

嘉南地區：https://www.tn.blood.org.tw/Internet/Tainan/docDetail.aspx?uid=6413&docid=51684

高屏地區：https://www.ks.blood.org.tw/Internet/Kaohsiung/docDetail.aspx?uid=6414&docid=51689

捐血中心與必勝客pizza合作，從11月1日到12月9日，推出「捐血必勝活動」，凡至嘉南高屏各地指定學校捐血250cc，就送6吋pizza兌換券1張。圖／捐血中心提供
捐血中心與必勝客pizza合作，從11月1日到12月9日，推出「捐血必勝活動」，凡至嘉南高屏各地指定學校捐血250cc，就送6吋pizza兌換券1張。圖／捐血中心提供

捐血中心 必勝客

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