擦亮庇護工場的光 高雄市勞工局當推手
高雄市勞工局為提升庇護工場銷售買氣，舉辦「攜手挺庇護－公益愛心園遊會」，邀轄內12家庇護工場一同參與，設攤展售庇護商品，結合現場消費滿200元送100元商品抵用券活動，帶動庇護工場銷售額，短短2小時創造5萬1400元營業額。
庇護工場團隊出品的心血結晶有不錯品質，卻因為不諳行銷，產銷壓力不小。為讓庇護工場商品有機會被看見，勞工局透過舉辦園遊會等管道，來促進買氣與人氣。
園遊會現場安排多組身心障礙團體表演，視障團體「崇光樂集」用悅耳歌聲，鼓勵視障者走出幽暗迎向陽光；心智障礙團體「同心圓希望樂團」打擊樂器演奏動人歌曲；「奇異果樂團」為愛好音樂的身心障礙人士提供才藝發展，展現對生命的熱愛。園遊會氣氛熱鬧滾滾，又不失溫馨，也幫助身心障礙者增添信心及謀生自立能力。
勞工局長周登春說，庇護工場是針對身心障礙者設立的就業場所，目前高雄市有12家庇護工場，提供171名身心障礙者工作機會，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、服飾製作、冰品、飲料及清潔服務等，今年銷售因疫情有些衝擊，公部門仍協助行銷，透過鼓勵企業多支持庇護產品，創造總採購金額392萬元，有38個單位共襄盛舉。結合民眾在高雄庇護工場採購商城採購額逾118萬元，今年度創造超過510萬元總銷售額。
勞工局指出，在多元經營模式下，除協助提升身心障礙就業者工作技能，也力求生產高品質服務與產品。此次公益園遊會串起社會溫情與溫暖，希望能建立善的循環，呼籲消費者踴躍選購庇護工場商品，一份愛心或是輕聲鼓勵，即是實現「因為有愛、幸福無礙」理念。
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