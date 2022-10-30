陳其邁趕場成立前興苓後援會 陳光復跨海助講兼拉票

高雄市長陳其邁今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往高雄市議員陳致中競選總部大會和「前金新興苓雅」後援會成立大會。陳其邁引用歌詞強調高雄不是出世就好命，而他是用命在打拚。民進黨澎湖縣長候選人陳光復也出席懇託，陳其邁喊出「高雄、澎湖要一起當選，未來兩地要更密切的合作。」

前興苓後援會是今晚陳其邁最後一個公開行程，當時市區下著雨，主辦單位表示，雖現場係與陣陣，但會場仍湧入逾2千名支持者，其中也有數名跨黨派里長到場支持。立委趙天麟說，3席民進黨提名議員都要當選，在選區創下歷史，另外也替陳光復拉票，「高雄陳其邁一票，澎湖陳光復一票，讓高雄、澎湖一起當選。」

陳光復過去也曾任該選區立委，今晚站台除了向旅高的澎湖鄉親拉票外，也喊出要讓陳其邁破百萬票，三席議員全數當選，讓民進黨籍市議員在高市議會過半。

陳其邁大進場時受到現場民眾熱烈歡迎，致詞時他說，希望鄉親能讓他再拚四年，讓高雄持續進步，也為陳光復拉票，「澎湖跟高雄是共同生活圈，澎湖的民眾如果醫療後送，都是送到高雄進行醫療服務，要讓高雄、澎湖一起當選！」

議員郭建盟說，年底最重要的任務就是要衝高得票率，讓陳其邁高票當選，讓民進黨提名的三個議員都當選，議會過半，讓陳其邁好做事。議員黃文益則提及，四年前受選民栽培順利當選，為陳其邁站在第一線力抗韓國瑜及韓粉，未來四年一定與陳其邁並肩作戰，繼續向前衝。民進黨提名的新人湯詠瑜因確診自主防疫由家人帶著人形立牌上台。