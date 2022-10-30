聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁趕場成立前興苓後援會 陳光復跨海助講兼拉票

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左六）今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供
高雄市長陳其邁（左六）今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供

高雄市長陳其邁今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往高雄市議員陳致中競選總部大會和「前金新興苓雅」後援會成立大會。陳其邁引用歌詞強調高雄不是出世就好命，而他是用命在打拚。民進黨澎湖縣長候選人陳光復也出席懇託，陳其邁喊出「高雄、澎湖要一起當選，未來兩地要更密切的合作。」

前興苓後援會是今晚陳其邁最後一個公開行程，當時市區下著雨，主辦單位表示，雖現場係與陣陣，但會場仍湧入逾2千名支持者，其中也有數名跨黨派里長到場支持。立委趙天麟說，3席民進黨提名議員都要當選，在選區創下歷史，另外也替陳光復拉票，「高雄陳其邁一票，澎湖陳光復一票，讓高雄、澎湖一起當選。」

陳光復過去也曾任該選區立委，今晚站台除了向旅高的澎湖鄉親拉票外，也喊出要讓陳其邁破百萬票，三席議員全數當選，讓民進黨籍市議員在高市議會過半。

陳其邁大進場時受到現場民眾熱烈歡迎，致詞時他說，希望鄉親能讓他再拚四年，讓高雄持續進步，也為陳光復拉票，「澎湖跟高雄是共同生活圈，澎湖的民眾如果醫療後送，都是送到高雄進行醫療服務，要讓高雄、澎湖一起當選！」

議員郭建盟說，年底最重要的任務就是要衝高得票率，讓陳其邁高票當選，讓民進黨提名的三個議員都當選，議會過半，讓陳其邁好做事。議員黃文益則提及，四年前受選民栽培順利當選，為陳其邁站在第一線力抗韓國瑜及韓粉，未來四年一定與陳其邁並肩作戰，繼續向前衝。民進黨提名的新人湯詠瑜因確診自主防疫由家人帶著人形立牌上台。

資深媒體人張宇韶助講時說，大家都是勇敢的台灣人，用罷免淘汰不適任的政治人物，彰顯了民主的精神。肯定陳其邁的市政建設，就一起當陳其邁的幫手，幫陳其邁衝破百萬票。

高雄市長陳其邁今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供
高雄市長陳其邁今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供
高雄市長陳其邁（中）今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供
高雄市長陳其邁（中）今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往「前金新興苓雅」後援會成立大會。圖／陳其邁競選團隊提供

陳其邁 澎湖縣 議員

延伸閱讀

睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道

陳其邁大岡山造勢 「5000張椅子不夠坐」

南方響起誓師大會！藍營4候選人齊聚從台灣尾拚台灣頭

梨泰院事件 陳其邁：總量管制可避免踩踏憾事

相關新聞

5.4公里盼近30年 金門大橋通車

金門鄉親期盼了近30年的金門大橋，昨天在前總統馬英九等人見證下啟用。馬表示，這座橋是本島對外島的補償與感謝。縣長楊鎮浯說...

擦亮庇護工場的光 高雄市勞工局當推手

高雄市勞工局為提升庇護工場銷售買氣，舉辦「攜手挺庇護－公益愛心園遊會」，邀轄內12家庇護工場一同參與，設攤展售庇護商品，...

陳其邁趕場成立前興苓後援會 陳光復跨海助講兼拉票

高雄市長陳其邁今天行程滿檔，今晚大岡山造勢後，驅車趕往高雄市議員陳致中競選總部大會和「前金新興苓雅」後援會成立大會。陳其...

睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道

為慶祝建廟349週年暨鎮殿媽祖開光啟靈，高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，高雄市長陳其邁今天一...

長照路上不孤單！屏東縣日照布建率達9成 表揚長照服務人員

屏東縣府連4年舉辦屏東縣長照服務人員暨家庭照顧者表揚大會，今年在表揚對象首次納入失智照護服務計畫執行單位與家庭照顧者，縣...

金門大橋補助僅一半地方怨 蔡榮根建議列國道維管

串連大、小金門的跨海金門大橋今天終於通車，金門縣議長洪允典也偕同眾位議員到場見證，洪致詞表達地方的心聲說，「馬祖大橋」由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。