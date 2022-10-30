汽車卡軌道區近45分鐘 高雄輕軌部分列車受影響

今天晚間一輛汽車誤闖高雄輕軌美術東四路段，影響上下列車通行，使部分列車受影響，近45分鐘後才恢復正常調度。高雄捷運公司表示，將可依大眾捷運法開罰。

高捷公司訊息說明，晚間7時3分左右有一輛汽車卡在輕軌美術東四路段軌道區內，影響上下列車通行，因此暫停此區段列車通行，並通知保全、警方前往協助。

受影響期間，輕軌C32到C21站局部運轉，C21到C24站間採接駁作業，直到7時45分汽車脫困離開軌道區，輕軌才恢復正常營運。

高捷公司表示，依照大眾捷運法規定，非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統的路線、橋梁、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行的處所，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。