汽車卡軌道區近45分鐘 高雄輕軌部分列車受影響
今天晚間一輛汽車誤闖高雄輕軌美術東四路段，影響上下列車通行，使部分列車受影響，近45分鐘後才恢復正常調度。高雄捷運公司表示，將可依大眾捷運法開罰。
高捷公司訊息說明，晚間7時3分左右有一輛汽車卡在輕軌美術東四路段軌道區內，影響上下列車通行，因此暫停此區段列車通行，並通知保全、警方前往協助。
受影響期間，輕軌C32到C21站局部運轉，C21到C24站間採接駁作業，直到7時45分汽車脫困離開軌道區，輕軌才恢復正常營運。
高捷公司表示，依照大眾捷運法規定，非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統的路線、橋梁、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行的處所，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言