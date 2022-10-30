睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道
為慶祝建廟349週年暨鎮殿媽祖開光啟靈，高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，高雄市長陳其邁今天一大早特地前往集合地點旗津漁港參香，而睽違八年，旗津天后宮媽祖疫情後恢復遶境，今天上午再度步行穿越過港隧道，50間友廟、數千信徒齊聚，整個旗津、前鎮地區為之沸騰，這也是過港隧道通車將近40年來，第二次為旗津媽祖遶境開放行人進入。
旗津天后宮建廟349年，是高雄市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。每四年一次的遶境，更是旗津及高雄港地區的大代誌。但旗津媽上回遶境已是2014年，這次遶境，旗津媽以少見的水路陸路兩路行進，遶境重頭戲是清晨步行穿越平日不准行人通行的高雄過港隧道祈福。為了避免造成塞車及交通困擾，旗津天后宮只安排該廟先鋒官、鎮殿媽、開基媽3頂神轎進入隧道，在隨行工作人員及信徒簇擁下，今晨約6點30分步行進入全長三公里的過港隧道巡香、祈福。高雄市長陳其邁也特地到場參與大會師後的鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福活動，祈求媽祖庇佑高雄風調雨順、台灣國泰民安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言