睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道

為慶祝建廟349週年暨鎮殿媽祖開光啟靈，高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，高雄市長陳其邁今天一大早特地前往集合地點旗津漁港參香，而睽違八年，旗津天后宮媽祖疫情後恢復遶境，今天上午再度步行穿越過港隧道，50間友廟、數千信徒齊聚，整個旗津、前鎮地區為之沸騰，這也是過港隧道通車將近40年來，第二次為旗津媽祖遶境開放行人進入。

旗津天后宮建廟349年，是高雄市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。每四年一次的遶境，更是旗津及高雄港地區的大代誌。但旗津媽上回遶境已是2014年，這次遶境，旗津媽以少見的水路陸路兩路行進，遶境重頭戲是清晨步行穿越平日不准行人通行的高雄過港隧道祈福。為了避免造成塞車及交通困擾，旗津天后宮只安排該廟先鋒官、鎮殿媽、開基媽3頂神轎進入隧道，在隨行工作人員及信徒簇擁下，今晨約6點30分步行進入全長三公里的過港隧道巡香、祈福。高雄市長陳其邁也特地到場參與大會師後的鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福活動，祈求媽祖庇佑高雄風調雨順、台灣國泰民安。 高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，特地以水路繞行高雄港，祈求國泰民安。圖／高雄市府提供 高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，高雄市長陳其邁特地前來參香。圖／旗津天后宮提供 高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，場面熱烈。圖／旗津天后宮提供 高雄旗津天后宮一連兩天舉辦「旗津媽祖過港祈福會香巡禮大典」，特地以水路繞行高雄港，祈求國泰民安。圖／旗津天后宮提供