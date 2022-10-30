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長照路上不孤單！屏東縣日照布建率達9成 表揚長照服務人員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行屏東縣長照服務人員暨家庭照顧者表揚大會，今年在表揚對象首次納入失智照護服務計畫執行單位與家庭照顧者。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行屏東縣長照服務人員暨家庭照顧者表揚大會，今年在表揚對象首次納入失智照護服務計畫執行單位與家庭照顧者。記者劉星君／攝影

屏東縣府連4年舉辦屏東縣長照服務人員暨家庭照顧者表揚大會，今年在表揚對象首次納入失智照護服務計畫執行單位與家庭照顧者，縣長潘孟安表揚6大類個人獎項，35名長照服務人員及家庭照顧者，以及5類團體獎項，感謝他們對長照服務的用心投入和辛勞，67歲的李秀祥退而不休，堅守在居家服務崗位，她說，做得很開心，要做到做不動為止。

縣長潘孟安說，屏東縣人口老化快速，截至今年9月底止，老年人口比率達19.26%，遠高於全國老年人口比17.33%，屏東縣的日照布建率達95%，其中，原住民及離島學區日照中心、原鄉文化健康站布建率達100%。社區關懷據點392處布建率88.49%，推估整體長照服務涵蓋率今年年底可突破90%。

「螢火蟲雖然燈光薄弱，但在黑暗中卻顯得光明」，潘孟安說，滿足年長者照顧需求，屏東長照預算及長照服務單位，從2018年推動長照2.0的4.7億、60家單位至今，成長6倍多，來到28億、381家單位，今感謝長照人員及單位，對失能或失智家庭日常照顧給予協助與支持，更肯定家庭照顧者充分運用長照資源，減輕照顧負荷。

縣府衛生局表示，鼓勵更多家庭照顧者勇敢伸出雙手，接納社會資源進到家中，多給自己一點空間調整，減少照顧壓力及憂鬱。

族人照顧族人，霧台鄉開設家托站盧春香，長照工作逾22年，2016年回到霧台鄉開設家托站照顧族人，除敏銳掌握個案變化狀況適時跟個管師討論照顧計畫外，更安排長輩參與部落活動，讓他們回到熟悉生活模式，促進身心靈健康。

魯凱族的龍秀英運用語言與文化優勢執行照顧工作，照顧失智且獨居的長輩時，一邊用族語陪聊過往，一邊原民編織，還可以準備傳統原住民料理，對長輩來說暖胃又暖心。

67歲的李秀祥，退而不休，堅守居家服務崗位，面對躁動的失智長輩耐心的用照片、聊過往來穩定情緒，也照顧長期臥床的另名長輩。

縣府長照中心表示，家中有失智失能的長輩或身心障礙者，有申請長照服務需求，撥打1966，期盼未來有更多優質的人才與單位一起投入長期照顧服務行列。

長照 老年人口 潘孟安 獨居 老化

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