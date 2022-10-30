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高雄火車站站東路啟用 明遇第一個上班日

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄火車站改建工程持續推進，昨天站東路首日開放通行、分流為南北單行向車潮。圖／高市交通局提供
高雄火車站改建工程持續推進，昨天站東路首日開放通行、分流為南北單行向車潮。圖／高市交通局提供

高雄火車站改建工程持續推進，昨天站東路首日開放通行、分流為南北單行向車潮，因應新動線，交通局、警察局等投入人力指引、疏導。交通局表示，站東路通車首日交通穩定順暢，路段平均旅行速度維持與站東路通車前相同，用路人已習慣高雄車站站東站路北上、站西路南下單行運作。

明天將是站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲民眾行經高雄車站周邊應注意相關管制。相關交通動線資訊，可查詢交通局官網站區環抱道路交通指南https://www.tbkc.gov.tw/eastroad

因公車路線變動大，不少公車族仍在適應中，交通局每天安排30位人員引導民眾轉乘公車，也提供長者溫馨帶位服務，協助順利搭車，不少民眾肯定市府的貼心服務。

大高雄商圈王文雄理事長表示，站東路開通後動線順暢許多，通行便利下，相信人流進來也會帶進商朝。後驛商圈李定樺理事長也說，站東路及站西路開通後車流紓解，解決塞車問題，人潮車潮會較有意願進來，前景看好。

高雄車站站東路於10月29日中午開放通車，根據交通局數據，截至10月30日中午12時，除站東路及站西路因為車行動線，平均旅行速率在每小時25到30公里，其他中山博愛路段平均旅行速率每小時在40公里以上，道路服務水準維持在C至D級服務水準，通車後道路績效符合預期水準。

交通局提醒，公車52、紅27原停靠站西路改為停靠站東路站（F區）外；為配合建國路／中山路口管制，行經高雄車站部分路線（100、26、83、36、56、52、紅27、69、12、82、72、60）更改行駛動線，分別停靠於中山路與建國路口周邊的A、B、C、D、E等區。

交通局指出，高雄車站現場聯合指揮所也會持續運作，運用交通局車流偵測設備對週邊道路進行監測，謹慎因應站東、站西路道路切換後車流變化、用路人習慣的調適。動態調整周遭交通設施及維持警力布署，力求高雄車站區行車效率以及交通安全的維護。

交通局表示，除了持續觀測車流做出路網行車效率最佳化號誌時制調整外，高雄車站區周邊因行人動線變更，在中山建國、九如博愛路口時制設計40秒的行人專用時相，讓行人可以在沒有車輛碰撞風險情況下，安全通過路口。

高雄火車站改建工程持續推進，相關公車動線也跟著調整，交通局安排人力指引民眾。圖／高市交通局提供
高雄火車站改建工程持續推進，相關公車動線也跟著調整，交通局安排人力指引民眾。圖／高市交通局提供

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