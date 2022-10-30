影／期盼近30年 金門大橋終於通車 未來往返大小金門更方便

金門鄉親期盼了將近30年的金門大橋，今天上午10時許終於開通，在前總統馬英九、行政院副院長沈榮津、交通部長王國材、縣長楊鎮浯及中央地方各界來賓鄉親共同見證下舉行通車典禮，並於下午3點正式開放通車，締造新的歷史性里程碑。

金門大橋工程跨越金門港道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，主橋最大跨徑為200公尺，是國內首座已經實際完成，且具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁。

活動由馬英九、沈榮津、王國材、楊鎮浯、議長洪成典、立法委員陳玉珍、陳雪生及高公局長趙興華等人剪綵啟用儀式後，一行人隨即搭乘金門縣電動公車上金門大橋巡禮，金門大橋並於下午3時正式開放通車。

馬英九表示，他來參加這個活動，心中感動萬分，這座橋是在2010年他總統任內核定，隔年舉行動土，歷時12年，金門大橋終於通車。這座橋的長度比世界名橋「金門大橋」多了2倍之多，困難度也多很多。

馬英九說，這座橋浮浮沉沉這麼多年，當時他在主持動工的時候就認為，這座橋一定要建起來，還給金門人一個公道，這是本島對於外島的補償與感謝。

沈榮津代表蔡總統及行政院長蘇貞昌前往金門參加「金門大橋通車典禮」，他致詞時，除慰勉工程團隊辛勞，也恭喜金門鄉親多年心願得以實現。他說，金門大橋縮小了大小金門的距離，也加強台灣跟金門的連結，他轉述蔡總統的期許，大橋完工後，能帶動金門交通的便利與觀光的發展。

「金門大橋通車了！」楊鎮浯說，此刻他的心情非常的激動，這條橋僅短短的5.4公里，「我們走了30年」，金門人的夢想，幾代人讓他實現。烈嶼的鄉親們此刻開始，在緊急的醫療不需要再看天候、民生物資獲得了保障、鄉親們將迎來全數發展的全新階段。

楊鎮浯表示，這一座大橋始於金門鄉親的倡議，成案於馬總統，以7分觀光、3分交通成案，完工動車於今天，它已經不只是3分交通7分觀光，承載著過去的期盼，實現著現在的夢想，推動著未來的繁榮。

楊鎮浯說，交通就是金門發展的命脈，所以空中交通在部裡面的支持之下，一直都是非常順暢，但所有的金門鄉親也希望金門的對外交通小三通也能夠盡速開通。