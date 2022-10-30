高雄知名肉燥飯食材未離地放置 衛生局要求限期改善

高雄橋頭知名肉燥飯被民眾爆料將裝有食材的塑膠籃直接放在地上，還有野貓爬上爬下。高市衛生局今天派員稽查發現店家有部分食材未離地放置等缺失，要求限期改善。

有民眾在爆料公社發布照片表示，橋頭一間知名肉燥飯店將裝有食材的塑膠籃直接放置在店門口地板上，並有野貓爬上籃子，狀似在吃籃中食物。民眾並在爆料貼文中表示，上班經過都會看到這幅景象，覺得衛生堪憂。

高雄市政府衛生局今天上午發布新聞稿表示，對於民眾於網路反映橋頭知名肉燥飯食材放置門口一案，衛生局獲報後即在上午派員依「食品良好衛生規範準則」查察，初步釐清網路照片應非今天拍攝。

衛生局表示，今天查驗發現，店家垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置、作業區抽風機未加裝紗窗等缺失，依「食品安全衛生管理法」要求限期改善，若經複查未改善，將依法開罰。